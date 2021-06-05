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LGS sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak? 2021 LGS sınav tarihi ertelendi mi, iptal mi? MEB son durum...
LGS sınavı ne zaman yapılacak? Liseye geçiş için gerçekleştirilecek merkezi sınav için hazırlıklar tamamlandı. Sınava katılacak binlerce öğrenci heyecan içinde sınav tarihini bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021 LGS için son dakika açıklaması geldi. Sınavın ertelenip ertelenmeyeceği konusunda araştırmalar hız kazandı. Peki, LGS sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak? 2021 LGS sınav tarihi ertelendi mi, iptal mi? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 05.06.2021 09:10
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