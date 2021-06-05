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Haberler Galeri LGS sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak? 2021 LGS sınav tarihi ertelendi mi, iptal mi? MEB son durum...

LGS sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak? 2021 LGS sınav tarihi ertelendi mi, iptal mi? MEB son durum...

LGS sınavı ne zaman yapılacak? Liseye geçiş için gerçekleştirilecek merkezi sınav için hazırlıklar tamamlandı. Sınava katılacak binlerce öğrenci heyecan içinde sınav tarihini bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021 LGS için son dakika açıklaması geldi. Sınavın ertelenip ertelenmeyeceği konusunda araştırmalar hız kazandı. Peki, LGS sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak? 2021 LGS sınav tarihi ertelendi mi, iptal mi? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 05.06.2021 09:10
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LGS sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak? 2021 LGS sınav tarihi ertelendi mi, iptal mi? MEB son durum...

LGS sınavı ne zaman, saat kaçta? Liselere Geçiş Sınavı (LGS) kapsamında gerçekleştirilecek merkezi sınava hazırlıklarını tamamlayan öğrenciler, heyecan içinde sınav saatini beklemeye başladı. 1 milyonun üzerinde öğrencini ter dökeceği LGS'te öğrencilere toplam 90 soru sorulacak. 2021 LGS ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, LGS sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak? 2021 LGS sınav tarihi ertelendi mi, iptal mi? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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LGS sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak? 2021 LGS sınav tarihi ertelendi mi, iptal mi? MEB son durum...

LGS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

2021 LGS 6 Haziran Pazar günü yapılacak. Birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak.

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LGS sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak? 2021 LGS sınav tarihi ertelendi mi, iptal mi? MEB son durum...

Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süreleri olacak.

Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

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LGS sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak? 2021 LGS sınav tarihi ertelendi mi, iptal mi? MEB son durum...

SINAVA GİRECEK ÖĞRENCİ YAKINLARI KISITLAMADAN MUAF MI?

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 6 Haziran 2021 Pazar günü, sınava girecek öğrenciler ile beraberlerindeki refakatçi ve/veya yakınları, 07.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

6 Haziran 2021 Pazar günü kırtasiyeler 07.00-15.00 saatleri arasında açık olabilecek. Bu yerlerde çalışanlar da belirtilen zaman dilimi içerisinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sayılacak.

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LGS sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak? 2021 LGS sınav tarihi ertelendi mi, iptal mi? MEB son durum...

2021 LGS KONTENJANI NASIL OLACAK?

LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzuna göre, Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek.

Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı.