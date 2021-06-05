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Hafta sonu kargolar açık mı? Cumartesi ve pazar kargolar dağıtım yapacak mı? 5-6 Haziran kargo çalışma saatleri!

Kargolar cumartesi ve pazar günü açık mı? Kargo şirketlerinin çalışma saatleri, kargo işlemi olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre, hafta sonu kısıtlamasında değişikliğe gidildi. Bu gelişmelerin ardından gözler kargoların hafta sonu çaışıp çalışmadığına çevrildi. Peki, hafta sonu kargolar açık mı? 5-6 Haziran Cumartesi ve pazar kargolar dağıtım yapacak mı? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 05.06.2021 09:32 Güncelleme Tarihi: 05.06.2021 09:32
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Hafta sonu kargolar açık mı? Cumartesi ve pazar kargolar dağıtım yapacak mı? 5-6 Haziran kargo çalışma saatleri!

Hafta sonu kargolar açık mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında ikinci kademeli normalleşme süreci başladı. Hafta sonu kısıtlamasında değişikliğe gidilirken, gözler kargo şirketlerinin hafta sonu çalışma durumuna çevrildi. Peki, hafta sonu kargolar açık mı? 5-6 Haziran Cumartesi ve pazar kargolar dağıtım yapacak mı? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hafta sonu kargolar açık mı? Cumartesi ve pazar kargolar dağıtım yapacak mı? 5-6 Haziran kargo çalışma saatleri!

KARGOLAR CUMARTESİ VE PAZAR AÇIK MI?

Kargo şirketleri 5 Haziran Cumartesi günü açık olacak. Kargo işlemi olan vatandalar, cumartesi günü kargo şirketlerine giderek işlemlerini gerçekleştirebileek. Cumartesi günü içerisinde dağıtım işlemi de mesai saatleri içerisinde yapılacak.

Bazı e-ticaret platformlarının kendi dağıtım ağını kurması nedeniyle pazar günleri de dağıtım yaptığı biliniyor. Bazı kargo şirketleri pazar günü kapalı iken, bazı dağıtım platformları pazar günleri hizmet vermektedir.

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Hafta sonu kargolar açık mı? Cumartesi ve pazar kargolar dağıtım yapacak mı? 5-6 Haziran kargo çalışma saatleri!

KARGO ÇALIŞANLARI KISITLAMADAN MUAF MI?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı kademeli normalleşme konulu genelgeye göre, kargo görevlileri sokağa çıkma yasağından muaf olacak.

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Hafta sonu kargolar açık mı? Cumartesi ve pazar kargolar dağıtım yapacak mı? 5-6 Haziran kargo çalışma saatleri!

Genelgede kargo ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar ve bunların çalışanları,

Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

Kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları yasaklardan muaf olacak."

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Hafta sonu kargolar açık mı? Cumartesi ve pazar kargolar dağıtım yapacak mı? 5-6 Haziran kargo çalışma saatleri!

KARGOLARIN ÇALIŞMA SAATLERİ NASIL?

Kargo şirketleri tarafından yapılan açıklamaya göre, kargoların çalışma saatleri şu şekilde: