Hafta sonu kargolar açık mı? Cumartesi ve pazar kargolar dağıtım yapacak mı? 5-6 Haziran kargo çalışma saatleri!

Kargolar cumartesi ve pazar günü açık mı? Kargo şirketlerinin çalışma saatleri, kargo işlemi olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre, hafta sonu kısıtlamasında değişikliğe gidildi. Bu gelişmelerin ardından gözler kargoların hafta sonu çaışıp çalışmadığına çevrildi. Peki, hafta sonu kargolar açık mı? 5-6 Haziran Cumartesi ve pazar kargolar dağıtım yapacak mı? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 05.06.2021 09:32 Güncelleme Tarihi: 05.06.2021 09:32 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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