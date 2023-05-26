26 Mayıs 2023, Cuma
LGS SINAV YERİ SORGULAMA E-OKUL EKRANI! VBS öğrenci girişi! LGS sınav yerleri açıklandı mı, giriş belgesi nasıl alınır? MEB son dakika duyurular...
"LGS sınav yerleri ne zaman saat kaçta açıklanacak?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. MEB tarafından öğrencilerle paylaşılacak sınav giriş belgesi hakkında araştırmalar sürüyor. Veli Bilgilendirme Sistemi'ni sık sık ziyaret eden öğrenciler, "LGS sınav yerleri belli oldu mu? sorusu yanıt arıyor. Haziran ayında gerçekleşecek sınav öncesi sınav merkezleri kontrol edilecek. İşte, MEB LGS giriş belgesi öğrenme ekranı!
Giriş Tarihi: 26.05.2023 10:59 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023 11:11
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