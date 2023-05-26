LGS SINAV YERİ SORGULAMA E-OKUL EKRANI! VBS öğrenci girişi! LGS sınav yerleri açıklandı mı, giriş belgesi nasıl alınır? MEB son dakika duyurular...

LGS sınav giriş belgesi öğrenme ekranı! Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav yeri öğrenme işlemleri binlerce öğrenci ve velinin gündeminde. Lise eğitimine başlayacak olan adaylar, VBS öğrenci giriş sistemini ziyaret ediyor. "2023 LGS giriş belgesi nereden alınır, sorgulama nasıl yapılır?" gibi soruların cevabı merak konusu oluyor. MEB VBS e okul öğrenci girişi ekranı ve sınav yerleri hakkında tüm detaylar...