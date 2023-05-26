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Haberler Galeri AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman A Haber canlı yayınında araya girdi: Bugün Hassa’nın düğün günü

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman A Haber canlı yayınında araya girdi: Bugün Hassa’nın düğün günü

Hatay'ın Hassa ilçesinde depremzedeler için 2 bin konutun temeli atıldı. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur canlı yayında o noktadan detayları aktardı. Konuyla iligli açıklamalarda bulunan AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, tam yayın kapanırken araya girdi "Sözü İstanbul'a bırakmayalım" dedi. Bakın sonrasında neler oldu...

A Haber
Giriş Tarihi: 26.05.2023 10:59 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023 11:00
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AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman A Haber canlı yayınında araya girdi: Bugün Hassa’nın düğün günü

Depremin yaraları hızla sarılmaya devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman A Haber canlı yayınında araya girdi: Bugün Hassa’nın düğün günü

Hatay Hassa'da depremzedeler için 2 bin konutun temeli atıldı.

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AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman A Haber canlı yayınında araya girdi: Bugün Hassa’nın düğün günü

Afetzedeler için inşa edilen konutlar 2+1 ve 3+1 olarak planlandı.

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AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman A Haber canlı yayınında araya girdi: Bugün Hassa’nın düğün günü

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, o anlarda A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman A Haber canlı yayınında araya girdi: Bugün Hassa’nın düğün günü

Hassa'dayız. Yeni konutlar başladı. Hatay'ımıza hayırlı uğurlu olsun. Bugün burada muhtarlarımız var. Yoğun bir katılım var kurbanlar kesildi.