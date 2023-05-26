26 Mayıs 2023, Cuma
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman A Haber canlı yayınında araya girdi: Bugün Hassa’nın düğün günü
Hatay'ın Hassa ilçesinde depremzedeler için 2 bin konutun temeli atıldı. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur canlı yayında o noktadan detayları aktardı. Konuyla iligli açıklamalarda bulunan AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, tam yayın kapanırken araya girdi "Sözü İstanbul'a bırakmayalım" dedi. Bakın sonrasında neler oldu...
Giriş Tarihi: 26.05.2023 10:59 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023 11:00
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