Afetzedeler yeni yuvalarında mutlu: Kim devlet yok diyorsa o devlet düşmanıdır

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde yıkıma neden oldu. Asrın felaketinin ardından devlet tüm imkanlarıyla seferber oldu. Karatay Belediyesi tarafından Konya'ya kazandırılan 54 dairelik 'Konukevi'nde 175 depremzede misafir ediliyor. İçerisinde eşyaları bulunan, alttan ısıtmalı ve doğalgazlı dairelerde kalan depremzedeler 'devlete ne kadar teşekkür etsek azdır' dedi. Depremzede Bekir Boyar, "Devlet yok diyenler yanılıyor, devlet hep var. Devletimiz ilk günden beri yanımızdaydı. Kim devlet yok diyorsa o devlet düşmanıdır" dedi.