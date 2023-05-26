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Afetzedeler yeni yuvalarında mutlu: Kim devlet yok diyorsa o devlet düşmanıdır

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde yıkıma neden oldu. Asrın felaketinin ardından devlet tüm imkanlarıyla seferber oldu. Karatay Belediyesi tarafından Konya'ya kazandırılan 54 dairelik 'Konukevi'nde 175 depremzede misafir ediliyor. İçerisinde eşyaları bulunan, alttan ısıtmalı ve doğalgazlı dairelerde kalan depremzedeler 'devlete ne kadar teşekkür etsek azdır' dedi. Depremzede Bekir Boyar, "Devlet yok diyenler yanılıyor, devlet hep var. Devletimiz ilk günden beri yanımızdaydı. Kim devlet yok diyorsa o devlet düşmanıdır" dedi.

Giriş Tarihi: 26.05.2023 09:47
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Afetzedeler yeni yuvalarında mutlu: Kim devlet yok diyorsa o devlet düşmanıdır

Karatay Belediyesi tarafından 5 bin 107 metrekare arsa üzerine kurulan ve 54 daireden oluşan 'Karatay Belediyesi Konukevi' 1 aydan daha kısa bir süre içerisinde tamamlanarak Nisan ayı içerisinde depremzede vatandaşların hizmetine sunuldu.

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Afetzedeler yeni yuvalarında mutlu: Kim devlet yok diyorsa o devlet düşmanıdır

İçerisinde çocuk oyun parkı bulunan, her biri 29 metrekareden oluşan, yerden ısıtmalı, doğalgazlı olan daireler de buzdolabından, çamaşır makinesine kadar birçok eşyada bulunuyor. Dairelerde şuan için 175 kişi misafir ediliyor. Alanda, AFAD ve güvenlik personeli de 24 saat görev yapıyor.

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Afetzedeler yeni yuvalarında mutlu: Kim devlet yok diyorsa o devlet düşmanıdır

"DEVLETİMİZ ÇOK GÜÇLÜ, BİZİ KİMSEYE MUHTAÇ ETMEDİ"

Sabah'ın haberine göre, depremzedeler ilk günden beri devletin tüm imkanları ile kendileri için seferber olduğunu söyledi. Hatay Antakya'da depreme yakalanan ve enkaz altından çıkan Bekir Boyar, duygularını anlattı.

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Afetzedeler yeni yuvalarında mutlu: Kim devlet yok diyorsa o devlet düşmanıdır

İki haftadır konukevinde kaldığını belirten Boyar, "Allah devletimizden de, başkanımızdan, milletimizden de razı olsun. Biz çok memnunuz. Devlet yok diyenler yanılıyor, devlet hep var. Devletimiz ilk günden beri yanımızdaydı. Kim devlet yok diyorsa o devlet düşmanıdır. Biz ekmek yediğimiz yere ihanet etmeyiz" dedi.

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Afetzedeler yeni yuvalarında mutlu: Kim devlet yok diyorsa o devlet düşmanıdır

Kendileri ile ilgili kötü sözler söyleyen CHP'li trollere de seslenen Boyar, "Birkaç kendini bilmez bizi çok üzdü, çok kırıldık. Neden başkanımıza oy vermeyeyim? Her yiğidin gönlünde bir aslan yatar. Bizim gönlümüzdeki aslanda Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bizi kimseye muhtaç etmediler.