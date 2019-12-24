LGS sayısal sözel Aralık ayı örnek soruları AHABER'de! İşte 2020 LGS örnek soru ve cevapları

Milli Eğitim Bakanlığı 2020 LGS Aralık ayı örnek soruları yayımlandı. Yeni sınav sistemine göre iki bölümden oluşacak olan LGS'de sayısal ve sözel sorular olarak öğrencilerin erişimine açıldı. Örnek soru kitapçığında, sayısal ve sözel testlerde sorulacak soru sayısının yarısı kadar örnek soruya yer verildi. Bu sorular öğrencilerin sınava hazırlanmasını kolaylaştıracak. Her ay yayımlanan sorular yoğun ilgi görüyor. Biz de sizin için 2020 LGS sözel ve sayısal tüm soruları derledik. Ayrıca bağlantılardan doğrudan MEB'in sitesine de geçiş yapabilirsiniz. İşte 2019 LGS Aralık ayı örnek soruları ve cevapları...