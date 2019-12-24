LGS sayısal sözel Aralık ayı örnek soruları AHABER'de! İşte 2020 LGS örnek soru ve cevapları
2020 LGS için geri sayım sürerken, Aralık ayı örnek soruları yayına verildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her ay yayınlanan örnek sorular ile öğrencilerin sınava daha doğru hazırlanması hedefleniyor. Örnek soruların benzerleri öğrencilerin karşısına LGS'de de çıkıyor. Hayati öneme sahip sınava daha iyi hazırlanmak isteyen öğrenciler LGS Aralık ayı örnek soruları ve cevaplarını yoğun şekilde araştırmaya başladı. Biz de ahaber.com.tr ekibi olarak soruları sizler için derledik. İşte 2020 LGS Aralık ayı örnek soru ve cevapları...
Giriş Tarihi: 24.12.2019 13:19Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 13:28