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LGS sayısal sözel Aralık ayı örnek soruları AHABER'de! İşte 2020 LGS örnek soru ve cevapları

2020 LGS için geri sayım sürerken, Aralık ayı örnek soruları yayına verildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her ay yayınlanan örnek sorular ile öğrencilerin sınava daha doğru hazırlanması hedefleniyor. Örnek soruların benzerleri öğrencilerin karşısına LGS'de de çıkıyor. Hayati öneme sahip sınava daha iyi hazırlanmak isteyen öğrenciler LGS Aralık ayı örnek soruları ve cevaplarını yoğun şekilde araştırmaya başladı. Biz de ahaber.com.tr ekibi olarak soruları sizler için derledik. İşte 2020 LGS Aralık ayı örnek soru ve cevapları...

Giriş Tarihi: 24.12.2019 13:19 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 13:28
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LGS sayısal sözel Aralık ayı örnek soruları AHABER'de! İşte 2020 LGS örnek soru ve cevapları

Milli Eğitim Bakanlığı 2020 LGS Aralık ayı örnek soruları yayımlandı. Yeni sınav sistemine göre iki bölümden oluşacak olan LGS'de sayısal ve sözel sorular olarak öğrencilerin erişimine açıldı. Örnek soru kitapçığında, sayısal ve sözel testlerde sorulacak soru sayısının yarısı kadar örnek soruya yer verildi. Bu sorular öğrencilerin sınava hazırlanmasını kolaylaştıracak. Her ay yayımlanan sorular yoğun ilgi görüyor. Biz de sizin için 2020 LGS sözel ve sayısal tüm soruları derledik. Ayrıca bağlantılardan doğrudan MEB'in sitesine de geçiş yapabilirsiniz. İşte 2019 LGS Aralık ayı örnek soruları ve cevapları...

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LGS sayısal sözel Aralık ayı örnek soruları AHABER'de! İşte 2020 LGS örnek soru ve cevapları

LGS NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav tarihi, 7 Haziran 2020 olarak belirlendi.

LGS SAYISAL VE SÖZEL ARALIK AYI SORU ÖRNEKLERİ İÇİN GALERİYE DEVAM EDİNİZ!

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LGS sayısal sözel Aralık ayı örnek soruları AHABER'de! İşte 2020 LGS örnek soru ve cevapları

KAÇ SORU SORULACAK?

Sınavda, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınacak. Aynı gün yapılacak ve iki bölüm halinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Birinci bölüm, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika, ikinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak.

LGS SAYISAL VE SÖZEL ARALIK AYI SORU ÖRNEKLERİ İÇİN GALERİYE DEVAM EDİNİZ!

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LGS sayısal sözel Aralık ayı örnek soruları AHABER'de! İşte 2020 LGS örnek soru ve cevapları

İŞTE LGS SAYISAL VE SÖZEL ARALIK AYI SORU ÖRNEKLERİ

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LGS sayısal sözel Aralık ayı örnek soruları AHABER'de! İşte 2020 LGS örnek soru ve cevapları

İŞTE LGS SAYISAL VE SÖZEL ARALIK AYI SORU ÖRNEKLERİ