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Son dakika: İzmir'de sokaklar göle döndü! CHP'li Tunç Soyer yine ortada yok

İzmir'de gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur ve lodos, su baskınlarına neden olurken, çok sayıda araç da yarıya kadar suyun içinde kaldı. İzmir'deki altyapı sorunuyla ilgili çözüm bulmayan CHP'li belediyeye tepki yükseldi. Vatandaşlar İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e seslenerek, "Konserlerde eğlenmek yerine altyapı sorununa çözüm bulun" çağrısı yaptı.

Giriş Tarihi: 23.12.2019 16:32 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 16:48
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Son dakika: İzmir'de sokaklar göle döndü! CHP'li Tunç Soyer yine ortada yok

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından sağanak yağış, İzmir ve Ege Bölgesi'nde etkili oldu. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Karşıyaka ilçesinde denize yakın olan evler lodosun da etkisiyle su baskınına maruz kaldı.

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Son dakika: İzmir'de sokaklar göle döndü! CHP'li Tunç Soyer yine ortada yok

Vatandaşlar işe gitmek için uyandıklarında arabalarını yarıya kadar suya batmış halde gördü. Birçok ev su baskınından etkilenirken vatandaşlar hemen durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ve belediye ekipleri, araçlarla suyu tahliye etme çalıştı.

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Son dakika: İzmir'de sokaklar göle döndü! CHP'li Tunç Soyer yine ortada yok

Yaşadıkları mağduriyeti anlatan bölge sakinlerinden Onur Uzundemir, "Sabah 5'ten beri durum böyle. Bize erken uyarıda bulunulmadı. Arabalar suyun içinde kaldı. Görüyorsunuz halimizi. Araçlarımız çekilsin de işimize gücümüze bakalım diye bekliyoruz. Venedik sular altına gömülecek diyorlardı, İzmir Karşıyaka Mavişehir Venedik'ten önce sular altına gömüldü" diye konuştu.

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Son dakika: İzmir'de sokaklar göle döndü! CHP'li Tunç Soyer yine ortada yok

Vatandaşlar İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e seslenerek, "Konserlerde eğlenmek yerine altyapı sorununa çözüm bulun" çağrısı yaptı.

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Son dakika: İzmir'de sokaklar göle döndü! CHP'li Tunç Soyer yine ortada yok

Geçtiğimiz ay yine İzmir'i sel basmıştı. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de Harbiye'de CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Tarkan konserine gidip eğlenmişti. Vatandaşlar ise isyan etmişti. İzmir'de yine bilindik manzaralar yaşandı.