Son dakika: İzmir'de sokaklar göle döndü! CHP'li Tunç Soyer yine ortada yok

İzmir'de gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur ve lodos, su baskınlarına neden olurken, çok sayıda araç da yarıya kadar suyun içinde kaldı. İzmir'deki altyapı sorunuyla ilgili çözüm bulmayan CHP'li belediyeye tepki yükseldi. Vatandaşlar İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e seslenerek, "Konserlerde eğlenmek yerine altyapı sorununa çözüm bulun" çağrısı yaptı.

Giriş Tarihi: 23.12.2019 16:32 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 16:48 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





