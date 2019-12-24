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Bekçilik sınavı ne zaman açıklanacak? EGM PA 2019 Bekçilik mülakat sonuçları için geri sayım!

2019 bekçilik sınavı ne zaman açıklanacak? Bekçilik mülakat sonuçları için meraklı bekleyiş sürüyor. Yazılı ve fiziki sınavın ardından bekçi adayları sözlü mülakata girmişti. Son aşama olan bekçilik mülakat sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte kimin bekçi olmaya hak kazandığı belli olacak. Peki, bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen detaylar!

Giriş Tarihi: 24.12.2019 23:08 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 23:09
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Bekçilik sınavı ne zaman açıklanacak? EGM PA 2019 Bekçilik mülakat sonuçları için geri sayım!

Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt aranıyor. 2019 bekçilik sınavı ne zaman açıklanacak? Yazılı ve fiziki bekçilik sınavlarına katılan binlerce bekçi adayı şimdi de bekçilik mülakat sonuçlarını sorguluyor. Bekçilik mülakat sonuçlarının açıklanmasıyla bekçi olmaya hak kazanan kişiler belli olacak. Adayların başarı sıralamasına esas giriş puanı; yazılı sınav puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınav puanının % 25'i ve sözlü sınav puanının % 50'sinin toplamı olarak hesaplanacak.

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Bekçilik sınavı ne zaman açıklanacak? EGM PA 2019 Bekçilik mülakat sonuçları için geri sayım!

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin henüz bir duyuru yapılmadı. Sonuçlar açıklandığı veya tarih belli olduğu takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.

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Bekçilik sınavı ne zaman açıklanacak? EGM PA 2019 Bekçilik mülakat sonuçları için geri sayım!

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

1. Yapılan sınavda başarılı olup, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olanların; ilgili Emniyet Müdürlüğüne bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından Sağlık Kurulu Raporları aldırılmak üzere hastaneye sevkleri yapılacaktır.

2. Sağlık şartları bakımından Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine girmeye elverişli olduğu anlaşılanlar aday memur olarak atanacaktır. Ataması yapılanlardan, feragat edenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın kanuni süresi (ilan tarihinden itibaren 15 iş günü) içerisinde görevine başlamayanların atamaları ise iptal edilecektir.

3. Ataması yapılan aday memurlar arasından feragat edenler ile kanuni süreler içerisinde göreve başlamayanların yerine, her il ve ilçe kontenjanı için ayrı ayrı düzenlenen yedek listesinin başından başlanarak sırası ile yedek aday çağrılacaktır.

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Bekçilik sınavı ne zaman açıklanacak? EGM PA 2019 Bekçilik mülakat sonuçları için geri sayım!

BEKÇİ MAAŞI NE KADAR?

2020 itibari ile memur maaşlarına yapılan yüzde 4+4 zam sonrasında memurlar yeni yılın ilk yarısında maaşlarını yüzde 4 zamlı alacak olup bu doğrultuda lise mezunu bir bekçiye 4.063 TL, lisans mezunu bir bekçi ise 4.164 ile 4.576 TL arasında maaş alabiliyor.

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Bekçilik sınavı ne zaman açıklanacak? EGM PA 2019 Bekçilik mülakat sonuçları için geri sayım!

BEKÇİLERİN GÖREVLERİ NELERDİR?

Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu çerçevesinde bekçilerin görev ve yetkileri şunlardır;

Can, mal ve ırza yönelik tehdit ve saldırıları önlemek ve saldırganları yakalamak,

Suç mahallinde suç işlenirken veya işlendikten sonra sanıkları yakalamak,

Kamu düzenini ve güvenini bozan gösteri, yürüyüş ve karışıklık durumunda kolluk güçleri gelinceye kadar önleyici tedbirler almak,