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Bekçilik sınavı ne zaman açıklanacak? EGM PA 2019 Bekçilik mülakat sonuçları için geri sayım!
2019 bekçilik sınavı ne zaman açıklanacak? Bekçilik mülakat sonuçları için meraklı bekleyiş sürüyor. Yazılı ve fiziki sınavın ardından bekçi adayları sözlü mülakata girmişti. Son aşama olan bekçilik mülakat sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte kimin bekçi olmaya hak kazandığı belli olacak. Peki, bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen detaylar!
Giriş Tarihi: 24.12.2019 23:08 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 23:09
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