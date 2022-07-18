18 Temmuz 2022, Pazartesi
LGS okul tercihleri ne zaman açıklanacak? 2022 LGS lise tercih sonuçları yerleştirme ne zaman belli olacak? MEB takvimi
LGS okul tercih sonuçları, son günlerde yoğun şekilde araştırılıyor. Lise tercihlerini gerçekleştiren öğrenciler ve velileri, heyecan içinde yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Kısa süre sonra sona erecek LGS tercihleri ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, LGS okul tercihleri ne zaman açıklanacak? 2022 LGS lise tercih sonuçları yerleştirme ne zaman belli olacak? İşte MEB takvimi...
Giriş Tarihi: 18.07.2022 18:54
- 1
- 14
- 2
- 14
- 3
- 14
- 4
- 14
- 5
- 14