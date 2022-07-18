18 Temmuz 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri LGS okul tercihleri ne zaman açıklanacak? 2022 LGS lise tercih sonuçları yerleştirme ne zaman belli olacak? MEB takvimi

LGS okul tercihleri ne zaman açıklanacak? 2022 LGS lise tercih sonuçları yerleştirme ne zaman belli olacak? MEB takvimi

LGS okul tercih sonuçları, son günlerde yoğun şekilde araştırılıyor. Lise tercihlerini gerçekleştiren öğrenciler ve velileri, heyecan içinde yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Kısa süre sonra sona erecek LGS tercihleri ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, LGS okul tercihleri ne zaman açıklanacak? 2022 LGS lise tercih sonuçları yerleştirme ne zaman belli olacak? İşte MEB takvimi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.07.2022 18:54
  • 1
  • 14
LGS okul tercihleri ne zaman açıklanacak? 2022 LGS lise tercih sonuçları yerleştirme ne zaman belli olacak? MEB takvimi

LGS okul tercihleri ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 4 Temmuz'da başlatılan 2022 LGS tercihleri kısa süre sonra tamamlanacak. LGS tercihleri için başvuru yapan öğrenciler ve velileri, şimdi de sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. MEB kılavuzu ile birlikte LGS tercihlerine ilişkin detaylar belli oldu. Peki, LGS okul tercihleri ne zaman açıklanacak? 2022 LGS lise tercih sonuçları yerleştirme ne zaman belli olacak? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
LGS okul tercihleri ne zaman açıklanacak? 2022 LGS lise tercih sonuçları yerleştirme ne zaman belli olacak? MEB takvimi

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

4 Temmuz'da başlayan LGS tercihleri 20 Temmuz'da sona erecek. Adaylar tercihlerini https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

  • 3
  • 14
LGS okul tercihleri ne zaman açıklanacak? 2022 LGS lise tercih sonuçları yerleştirme ne zaman belli olacak? MEB takvimi

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 LGS tercih sonuçları 25 Temmuz'da açıklanacak. Yerleştirme yapılacak okullar http:// www.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.

  • 4
  • 14
LGS okul tercihleri ne zaman açıklanacak? 2022 LGS lise tercih sonuçları yerleştirme ne zaman belli olacak? MEB takvimi

2021-2022 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8'inci sınıfını başarıyla tamamlamış veya geçici eğitim merkezlerinden ya da Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir.

  • 5
  • 14
LGS okul tercihleri ne zaman açıklanacak? 2022 LGS lise tercih sonuçları yerleştirme ne zaman belli olacak? MEB takvimi

YERLEŞTİRMEYE ESAS NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 01 Ağustos 2022 ve 08 Ağustos 2022 tarihlerinde ilan edilecek.