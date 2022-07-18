18 Temmuz 2022, Pazartesi
KYK borcunu ödeyenler geri alabilecek mi? Yeni düzenleme öncesi KYK kredi borcunu ödeyenler fark ödemesi alacak mı?
KYK borcunu ödeyenler geri alabilecek mi? Enflasyona bağlı öğrenim kredisi borçlarında beklenmedik rakamlar ortaya çıktı. Bu gelişmelerin ardından hükümet harekete geçti ve KYK kredi borçlarına yeni düzenlemeyi hayata geçirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kredi geri ödemelerine ilişkin alınan yeni kararı duyurdu. Bu kapsamda ödemelerin sadece ana para üzerinden yapılacağı öğrenildi. Peki, KYK borcunu ödeyenler geri alabilecek mi? Yeni düzenleme öncesi KYK kredi borcunu ödeyenler fark ödemesi alacak mı? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 18.07.2022 18:00
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