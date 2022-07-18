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KYK borcunu ödeyenler geri alabilecek mi? Yeni düzenleme öncesi KYK kredi borcunu ödeyenler fark ödemesi alacak mı?

KYK borcunu ödeyenler geri alabilecek mi? Enflasyona bağlı öğrenim kredisi borçlarında beklenmedik rakamlar ortaya çıktı. Bu gelişmelerin ardından hükümet harekete geçti ve KYK kredi borçlarına yeni düzenlemeyi hayata geçirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kredi geri ödemelerine ilişkin alınan yeni kararı duyurdu. Bu kapsamda ödemelerin sadece ana para üzerinden yapılacağı öğrenildi. Peki, KYK borcunu ödeyenler geri alabilecek mi? Yeni düzenleme öncesi KYK kredi borcunu ödeyenler fark ödemesi alacak mı? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.07.2022 18:00
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KYK borcunu ödeyenler geri alabilecek mi? Yeni düzenleme öncesi KYK kredi borcunu ödeyenler fark ödemesi alacak mı?

KYK borcunu ödeyenler geri alabilecek mi? Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından öğrenim kredisi kullanan öğrenciler, mezun olduktan 2 yıl sonra geri ödemeye başlıyor. Son günlerde enflasyon nedeniyle öğrenim kredisi borçlarında beklenmedik artışlar yaşandı. Bu gelişmelerin ardından KYK borçlarına yeni düzenleme hayata geçirildi. Peki, KYK borcunu ödeyenler geri alabilecek mi? Yeni düzenleme öncesi KYK kredi borcunu ödeyenler fark ödemesi alacak mı? Ayrıntılar haberimizde...

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KYK borcunu ödeyenler geri alabilecek mi? Yeni düzenleme öncesi KYK kredi borcunu ödeyenler fark ödemesi alacak mı?

KYK BORCUNU ÖDEYENLER GERİ ALABİLECEK Mİ?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KYK kredi borçlarıyla ilgili alınan yeni kararı şu sözlerle duyurdu:

"Alınan kredilerin ödemeleri mezuniyetten 2 yıl sonra başlıyor. Mezun öğrenci sigortalı bir işe başlamayanlar e-devlet üzerinden erteleyebiliyor. Bugüne kadar kredilerin hesaplamaları yurt içi fiyat endeksine göre yapılıyordu. Biz hiçbir zaman faiz uygulaması yapmadık. Ama Bay Kemal utanmadan sıkılmadan faizden bahsediyor. Gel sıkıysa bunu ispatla kimden faiz almışız bunu ortaya koy. Hiçbir öğrenciden faiz almadık. Enflasyon nedeniyle öğrenim kredisi borçlarında beklenmeyen rakamlar ortaya çıktı.

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KYK borcunu ödeyenler geri alabilecek mi? Yeni düzenleme öncesi KYK kredi borcunu ödeyenler fark ödemesi alacak mı?

Haftalar öncesinden arkadaşlarımıza talimat verdim. Kredi geri ödemelerinin enflasyon veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Yani ana para. Bu uygulamada kredi ödemesi yapan tüm öğrenciler yararlanacak.

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KYK borcunu ödeyenler geri alabilecek mi? Yeni düzenleme öncesi KYK kredi borcunu ödeyenler fark ödemesi alacak mı?

Toplamda 26 milyar liranın üzerinde bir yükü gençlerin üzerinden kaldırmış oluyoruz. Böylece mezun olup geri ödemesi başlayacak 1 milyon 49 bin, kredi almış 812 bin şu an okuyan öğrencimiz ve vergi dairelerinde takip edilen 1 milyon 295 bin öğrencimizin öğrenim kredisi sorununu çözmüş oluyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren alınan kredi kadar sorumlu olacaklar."

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KYK borcunu ödeyenler geri alabilecek mi? Yeni düzenleme öncesi KYK kredi borcunu ödeyenler fark ödemesi alacak mı?

KREDİNİN BURSA DÖNÜŞMESİ İÇİN NE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR?

Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; (öncelikli burs verilecek öğrenciler) kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile veya bizzat Genel Müdürlük adresine müracaat etmesi gerekmektedir.