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Haberler Galeri Elveda Ya Şehri Ramazan Mesajları 2023 | En güzel, resimli, hadisli, kısa, uzun Ramazan'a veda mesajları ve sözleri!

Elveda Ya Şehri Ramazan Mesajları 2023 | En güzel, resimli, hadisli, kısa, uzun Ramazan'a veda mesajları ve sözleri!

Elveda Ya Şehri Ramazan mesajları ve sözleri! 23 Mart Perşembe günü başlayan On bir ayın sultanı Ramazan'ın bitmesine kısa bir süre kala elveda Ramazan mesajları ve sözleri gündemde yer almaya başladı İslam alemi için büyük önem taşıyan Ramazan ayı 20 Nisan'da sona erecek. İşte 2023 elveda Ramazan mesajları ve Ramazan ayına özel anlamlı veda mesajları...

Giriş Tarihi: 18.04.2023 23:30 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023 23:30
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Elveda Ya Şehri Ramazan Mesajları 2023 | En güzel, resimli, hadisli, kısa, uzun Ramazan’a veda mesajları ve sözleri!

Müslüman alemi için büyük önem taşıyan Ramazan ayının son günlerine yaklaşırken, Ramazan ayı elveda mesajları ve sözleri arama motolarında araştırılmaya başladı. Mart ayında balayaşan Ramazan ayı 20 Nisan'da sona erecek. Bizde Ramazan'a veda edilirken, elveda Ramazan temalı kısa, uzun, hadisli mesajları sizler için derledik. İşte detaylar...

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Elveda Ya Şehri Ramazan Mesajları 2023 | En güzel, resimli, hadisli, kısa, uzun Ramazan’a veda mesajları ve sözleri!

ELVEDA YA ŞEHRİ RAMAZAN MESAJLARI 2023

On bir ayın sultanısın, dertlilerin dermanısın, Hakk'ın bize ihsanısın, elveda ey Şehr-i Ramazan elveda.

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Elveda Ya Şehri Ramazan Mesajları 2023 | En güzel, resimli, hadisli, kısa, uzun Ramazan’a veda mesajları ve sözleri!

Zekat fitre verildi, fakir fukara sevindirildi, bereketin görüldü, elveda ya şehr-i Ramazan.

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Elveda Ya Şehri Ramazan Mesajları 2023 | En güzel, resimli, hadisli, kısa, uzun Ramazan’a veda mesajları ve sözleri!

Elveda ya şehr-i Ramazan, oldun sen on bir aya sultan, sende indi mübarek Kur'an, Dünya'yı doldurdun hep nurlan.

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Elveda Ya Şehri Ramazan Mesajları 2023 | En güzel, resimli, hadisli, kısa, uzun Ramazan’a veda mesajları ve sözleri!

Elveda yâ şehr-i Ramazan.. Seneye tekrar kavuşmak nasib olsun inşallah…