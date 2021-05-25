LGS giriş belgesi ne zaman alınacak 2021? LGS sınav giriş belgeleri yayınladı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sınava girecek binlerce aday giriş belgeleri için detayları yakından takip ediyor. MEB tarafından gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. İşte, LGS giriş belgesi ne zaman alınacak 2021? LGS sınav giriş belgeleri yayınladı mı? MEB son dakika...