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LGS giriş belgesi ne zaman alınacak 2021? LGS sınav giriş belgeleri yayınladı mı? MEB son dakika...
LGS giriş belgesi ne zaman alınacak 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. LGS 2021 için sayılı günlerin kalmasın ardından öğrenciler hazırlıklarını tamamladı. Sınav için geri sayım sürerken, giriş belgesini almak isteyenler harekete geçti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, LGS giriş belgesi ne zaman alınacak 2021? LGS sınav giriş belgeleri yayınladı mı? MEB son dakika...
Giriş Tarihi: 25.05.2021 17:46
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