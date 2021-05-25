ALES sonuçları heyecanla bekleniyordu! ÖSYM duyurdu! 2021 ALES/1 sınav sonuçları sorgulama ekranı

ALES sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2021 yılına ilişkin birinci ALES sınavı 2 Mayıs'ta uygulanmıştı. ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklaması ile birlikte sınav sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. Sınav sonuçları ve ALES puanları ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2021 ALES sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...