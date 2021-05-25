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ALES sonuçları heyecanla bekleniyordu! ÖSYM duyurdu! 2021 ALES/1 sınav sonuçları sorgulama ekranı
ALES sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 2 Mayıs'ta ALES'e katılan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi iple çekiyordu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, sınav sonuçlarının erişime açıldığı bildirildi. Bu gelişmelerin ardından sınav sonuçlarına ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, 2021 ALES/1 sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte 2021 ALES sonuçları ile ilgili merak edilenler...
Giriş Tarihi: 25.05.2021 16:01 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021 16:01
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