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Haberler Galeri ALES sonuçları heyecanla bekleniyordu! ÖSYM duyurdu! 2021 ALES/1 sınav sonuçları sorgulama ekranı

ALES sonuçları heyecanla bekleniyordu! ÖSYM duyurdu! 2021 ALES/1 sınav sonuçları sorgulama ekranı

ALES sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 2 Mayıs'ta ALES'e katılan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi iple çekiyordu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, sınav sonuçlarının erişime açıldığı bildirildi. Bu gelişmelerin ardından sınav sonuçlarına ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, 2021 ALES/1 sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte 2021 ALES sonuçları ile ilgili merak edilenler...

Giriş Tarihi: 25.05.2021 16:01 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021 16:01
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ALES sonuçları heyecanla bekleniyordu! ÖSYM duyurdu! 2021 ALES/1 sınav sonuçları sorgulama ekranı

ALES sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2021 yılına ilişkin birinci ALES sınavı 2 Mayıs'ta uygulanmıştı. ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklaması ile birlikte sınav sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. Sınav sonuçları ve ALES puanları ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2021 ALES sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

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ALES sonuçları heyecanla bekleniyordu! ÖSYM duyurdu! 2021 ALES/1 sınav sonuçları sorgulama ekranı

2021 ALES SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

2021 ALES sınav sonuçları bugün erişime açıldı. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve yamobil uygulamasından öğrenebilecekler.

SINAV SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN...

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ALES sonuçları heyecanla bekleniyordu! ÖSYM duyurdu! 2021 ALES/1 sınav sonuçları sorgulama ekranı

ALES KAÇ YIL GEÇERLİ?

Bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.

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ALES sonuçları heyecanla bekleniyordu! ÖSYM duyurdu! 2021 ALES/1 sınav sonuçları sorgulama ekranı

ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecek. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.

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ALES sonuçları heyecanla bekleniyordu! ÖSYM duyurdu! 2021 ALES/1 sınav sonuçları sorgulama ekranı

Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.