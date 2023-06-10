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Haberler Galeri Enerjiyi kat kat artırıyor! İbn-i Sina'dan yorgunluğa son veren yüzyıllık reçete! İsmini duyunca şaşıracaksınız! Meğer o su...

Enerjiyi kat kat artırıyor! İbn-i Sina'dan yorgunluğa son veren yüzyıllık reçete! İsmini duyunca şaşıracaksınız! Meğer o su...

Sürekli yorgun hissedenler denesin! İbn-i Sina'nın asırlık reçetesi ortaya çıktı. Özellikle demir eksiliği nedeniyle ortaya çıkan yorgunluk hissi gündelik hayatı olumsuz etkiliyor. Uzmanlar ise enerji sorununa bazı besin takviyelerini öneriyor. Bunun dışında yorgunluk hissi doğal yollarla da tedavi edilebiliyor. İşte İbn-i Sina'nın reçetesinde yaşan o besin...

Giriş Tarihi: 10.06.2023 09:42 Güncelleme Tarihi: 10.06.2023 09:43
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Enerjiyi kat kat artırıyor! İbn-i Sina’dan yorgunluğa son veren yüzyıllık reçete! İsmini duyunca şaşıracaksınız! Meğer o su...

İbn-i Sina'nın asırlar önce yazdığı reçete her derde deva oluyor. Sağlıklı bir vücut için bazı besin kaynaklarını tüketmemiz gerekiyor. Yetersiz beslenmek bazı sağlık sorunlarına yol açabiliyor. İşte, İbn-i Sina'dan enerjiyi artırarak yorgunluğu ortadan kaldıran o besin...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Enerjiyi kat kat artırıyor! İbn-i Sina’dan yorgunluğa son veren yüzyıllık reçete! İsmini duyunca şaşıracaksınız! Meğer o su...

İBN-İ SİNA'DAN ENERJİYİ ARTIRAN BESİN ÖNERİSİ

Sürekli yorgun hissedenlere demirli suları öneren İbn-i Sina, pek çok insanın enerji bulmasına yardımcı oldu. İşte İbn-i Sina'nın sağlık reçetesinde yazan demirli suların faydaları;

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Enerjiyi kat kat artırıyor! İbn-i Sina’dan yorgunluğa son veren yüzyıllık reçete! İsmini duyunca şaşıracaksınız! Meğer o su...

· Vücuttaki enerjiyi arttırma etkisi bulunur. Yorgunluğu sona erdirir.

· Dalak hastalıklarına karşı faydalı etkisi bulunur.

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Enerjiyi kat kat artırıyor! İbn-i Sina’dan yorgunluğa son veren yüzyıllık reçete! İsmini duyunca şaşıracaksınız! Meğer o su...

· Mide ağrılarına karşı faydalı olur.

· İştah açıcı özelliği bulunur.

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Enerjiyi kat kat artırıyor! İbn-i Sina’dan yorgunluğa son veren yüzyıllık reçete! İsmini duyunca şaşıracaksınız! Meğer o su...

· Demir eksikliğine karşı fayda sağlar.

· Mikroplara karşı vücudun korunmasına yardımcı olur.