10 Haziran 2023, Cumartesi
Enerjiyi kat kat artırıyor! İbn-i Sina'dan yorgunluğa son veren yüzyıllık reçete! İsmini duyunca şaşıracaksınız! Meğer o su...
Sürekli yorgun hissedenler denesin! İbn-i Sina'nın asırlık reçetesi ortaya çıktı. Özellikle demir eksiliği nedeniyle ortaya çıkan yorgunluk hissi gündelik hayatı olumsuz etkiliyor. Uzmanlar ise enerji sorununa bazı besin takviyelerini öneriyor. Bunun dışında yorgunluk hissi doğal yollarla da tedavi edilebiliyor. İşte İbn-i Sina'nın reçetesinde yaşan o besin...
Giriş Tarihi: 10.06.2023 09:42 Güncelleme Tarihi: 10.06.2023 09:43
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