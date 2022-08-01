01 Ağustos 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 LGS lise 3. tercih yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?

LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 LGS lise 3. tercih yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?

LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? Bugün itibarıyla başlayan LGS yerleştirmeye esas 2. nakil tercihleri için adaylar başvurularını gerçekleştiriyor. Tercih bildiriminde bulunan öğrenciler ile velileri, heyecan içinde yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Peki, LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 LGS lise 3. tercih yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak? İşte MEB takvimi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.08.2022 10:28 Güncelleme Tarihi: 01.08.2022 10:28
  • 1
  • 12
LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 LGS lise 3. tercih yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?

LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? Liselere yerleştirme süreci devam ediyor. MEB tarafından ilk yerleştirmelrin ardından 1. nakil tercihleri alındı. Bu tercihlerin açıklanması ile birlikte 2. nakil tercihleri başladı. Bugün başlayan LGS 2. nakil yerleştirme başvurularının ardından gözler sonuçlara çevrildi. Peki, LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 LGS lise 3. tercih yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 LGS lise 3. tercih yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?

LGS 3. TERCİHLER NE ZAMAN BİTİYOR?

1 Ağustos'ta başlayan LGS yerleştirmeye esas 2. nakil işlemleri 5 Ağustos'da sona erecek.

LGS 2. NAKİL BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN...

  • 3
  • 12
LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 LGS lise 3. tercih yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?

LGS 2. NAKİL YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

01-05 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek LGS 2. nakil tercihlerinin sonuçları 08 Ağustos 2022 tarihinde açıklanacak.

  • 4
  • 12
LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 LGS lise 3. tercih yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?

LGS NAKİL BOŞ KONTENJAN VE TABAN PUAN BİLGİLERİ

LGS yerleştirmeye esas 2. nakil işlemleri 1-5 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. MEB tarafından e-Okul üzerinden bilgiler erişime açıldı.

SINAVLA öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında NAKİL işlemleri boş kontenjan ve sınavlı okul taban puan bilgileri için Tıklayın...

SINAVSIZ öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında NAKİL işlemleri boş kontenjan bilgileri için Tıklayın...

  • 5
  • 12
LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 LGS lise 3. tercih yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?

LGS KOMİSYON YERLEŞTİRMELERİ NE ZAMAN?

LGS'nin iki nakil sürecinde de hiçbir okula giremeyen öğrenciler, yerleştirme ve nakil komisyonları aracılığıyla yerleştirilecek. Bu öğrencilerin başvuruları komisyonlarca 09-17 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınacak. Yerleştirme sonuçları ise 19 Ağustos'ta açıklanacak.