LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? Liselere yerleştirme süreci devam ediyor. MEB tarafından ilk yerleştirmelrin ardından 1. nakil tercihleri alındı. Bu tercihlerin açıklanması ile birlikte 2. nakil tercihleri başladı. Bugün başlayan LGS 2. nakil yerleştirme başvurularının ardından gözler sonuçlara çevrildi. Peki, LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 LGS lise 3. tercih yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak? Ayrıntılar haberimizde...