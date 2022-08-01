01 Ağustos 2022, Pazartesi
LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 LGS lise 3. tercih yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?
LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? Bugün itibarıyla başlayan LGS yerleştirmeye esas 2. nakil tercihleri için adaylar başvurularını gerçekleştiriyor. Tercih bildiriminde bulunan öğrenciler ile velileri, heyecan içinde yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Peki, LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 LGS lise 3. tercih yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak? İşte MEB takvimi...
Giriş Tarihi: 01.08.2022 10:28 Güncelleme Tarihi: 01.08.2022 10:28
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