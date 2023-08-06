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Haberler Galeri LGS 2. NAKİL SONUÇ EKRANI MEB 2023 | Liseye geçiş 2. nakiller erken açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? Yerleşemeyen öğrenci ne yapmalı?

LGS 2. NAKİL SONUÇ EKRANI MEB 2023 | Liseye geçiş 2. nakiller erken açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? Yerleşemeyen öğrenci ne yapmalı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçlarını açıklamış ve ikinci nakiller için süreç başlamıştı. Adaylar şimdi ikinci nakil sonuçlarını merakla bekliyorlar. Peki LGS naskil sonuçları açıklandı mı, erken açıklanacak mı? İşte MEB LGS 2. nakil sonuç sorgulama ekranı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.08.2023 12:06
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LGS 2. NAKİL SONUÇ EKRANI MEB 2023 | Liseye geçiş 2. nakiller erken açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? Yerleşemeyen öğrenci ne yapmalı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçlarını açıklamış ve ikinci nakiller için süreç başlamıştı. Adaylar şimdi ikinci nakil sonuçlarını merakla bekliyorlar. Peki LGS naskil sonuçları açıklandı mı, erken açıklanacak mı? İşte MEB LGS 2. nakil sonuç sorgulama ekranı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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LGS 2. NAKİL SONUÇ EKRANI MEB 2023 | Liseye geçiş 2. nakiller erken açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? Yerleşemeyen öğrenci ne yapmalı?

İKİNCİ NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) 2. nakil tercih başvurularına ilişkin hatırlatmada bulundu.

Bakanlık, 2. nakil tercih başvuruları için verilen sürenin 4 Ağustos'ta sona ereceğini hatırlattı.

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LGS 2. NAKİL SONUÇ EKRANI MEB 2023 | Liseye geçiş 2. nakiller erken açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? Yerleşemeyen öğrenci ne yapmalı?

NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2. nakil tercih başvurularının sonuçları 7 Ağustos 2023 tarihinde ilan edilecek.

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LGS 2. NAKİL SONUÇ EKRANI MEB 2023 | Liseye geçiş 2. nakiller erken açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? Yerleşemeyen öğrenci ne yapmalı?

HİÇBİR YERE YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLERİN DURUMU

Boş kalan kontenjanlar ve hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 8-16 Ağustos'ta alınacak.

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LGS 2. NAKİL SONUÇ EKRANI MEB 2023 | Liseye geçiş 2. nakiller erken açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? Yerleşemeyen öğrenci ne yapmalı?

Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 22-25 Ağustos'ta alacak. 31 Ağustos'ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.