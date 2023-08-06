LGS 2. NAKİL SONUÇ EKRANI MEB 2023 | Liseye geçiş 2. nakiller erken açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? Yerleşemeyen öğrenci ne yapmalı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçlarını açıklamış ve ikinci nakiller için süreç başlamıştı. Adaylar şimdi ikinci nakil sonuçlarını merakla bekliyorlar. Peki LGS naskil sonuçları açıklandı mı, erken açıklanacak mı? İşte MEB LGS 2. nakil sonuç sorgulama ekranı...