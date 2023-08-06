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Haberler Galeri KPSS SINAV YORUMLARI 2023 | 6 Ağustos KPSS ÖABT sınavı nasıldı, kolay mıydı, zor muydu? Twitter öğrenci yorumları...

KPSS SINAV YORUMLARI 2023 | 6 Ağustos KPSS ÖABT sınavı nasıldı, kolay mıydı, zor muydu? Twitter öğrenci yorumları...

KPSS ÖABT oturumu, ÖSYM tarafından 6 Ağustos Pazar günü düzenlendi. Bu sınav öğretmenlik yapmak isteyen binlerce aday için kamuya bağlı eğitim kurumlarında kadrolu olarak atanma şansı taşıyor. Sınavın ardından, adaylar KPSS ÖABT sınavıyla ilgili yorumlarını merakla araştırıyor. Sosyal medya platformları üzerinden yapılan paylaşımlarda "KPSS ÖABT nasıldı, zor muydu, kolay mıydı?" soruları gündemde yer alıyor. İşte Twitter üzerinden öğrenci yorumları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.08.2023 12:23 Güncelleme Tarihi: 06.08.2023 12:26
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KPSS SINAV YORUMLARI 2023 | 6 Ağustos KPSS ÖABT sınavı nasıldı, kolay mıydı, zor muydu? Twitter öğrenci yorumları...

6 Ağustos Pazar günü Kamu Personeli Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (KPSS ÖABT) gerçekleştirildi. Sınav sonrasında, adaylar KPSS ÖABT'nin zorluğu veya kolaylığı hakkında yorumlarda bulunmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen olarak çalışmak isteyen adaylar için KPSS ÖABT büyük önem taşıyor. Sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlarda, KPSS ÖABT sınavı ile ilgili çeşitli yorumlar ve deneyimler paylaşılıyor. İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KPSS SINAV YORUMLARI 2023 | 6 Ağustos KPSS ÖABT sınavı nasıldı, kolay mıydı, zor muydu? Twitter öğrenci yorumları...

KPSS ÖABT NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte KPSS ÖABT tarihi belli oldu.

Buna göre; KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek

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KPSS SINAV YORUMLARI 2023 | 6 Ağustos KPSS ÖABT sınavı nasıldı, kolay mıydı, zor muydu? Twitter öğrenci yorumları...

KPSS ÖABT SAAT KAÇTA?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, ÖABT saat 10.15'te başlayacak ve 12.45'te sona erecek, ÖABT İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı saat 14.45'te başlayacak ve 16.45'te sonra erecek.

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KPSS SINAV YORUMLARI 2023 | 6 Ağustos KPSS ÖABT sınavı nasıldı, kolay mıydı, zor muydu? Twitter öğrenci yorumları...

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Lisans KPSS sonuçları, 25 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak.

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KPSS SINAV YORUMLARI 2023 | 6 Ağustos KPSS ÖABT sınavı nasıldı, kolay mıydı, zor muydu? Twitter öğrenci yorumları...

KPSS 2023 SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

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