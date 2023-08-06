KPSS SINAV YORUMLARI 2023 | 6 Ağustos KPSS ÖABT sınavı nasıldı, kolay mıydı, zor muydu? Twitter öğrenci yorumları...

KPSS ÖABT oturumu, ÖSYM tarafından 6 Ağustos Pazar günü düzenlendi. Bu sınav öğretmenlik yapmak isteyen binlerce aday için kamuya bağlı eğitim kurumlarında kadrolu olarak atanma şansı taşıyor. Sınavın ardından, adaylar KPSS ÖABT sınavıyla ilgili yorumlarını merakla araştırıyor. Sosyal medya platformları üzerinden yapılan paylaşımlarda "KPSS ÖABT nasıldı, zor muydu, kolay mıydı?" soruları gündemde yer alıyor. İşte Twitter üzerinden öğrenci yorumları...