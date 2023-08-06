06 Ağustos 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri KPSS sonuç tarihleri 2023 | ÖSYM tarihleri bir bir duyurdu! KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? GY-GK, Eğitim Bilimleri ve Alan Bilgisi oturumları...

KPSS sonuç tarihleri 2023 | ÖSYM tarihleri bir bir duyurdu! KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? GY-GK, Eğitim Bilimleri ve Alan Bilgisi oturumları...

KPSS 2023 sonuçları için heyecanlı bekleyiş başlamış durumda. 6 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen ÖABT sınavıyla birlikte maraton sona erdi. Şimdi adaylar, ÖSYM tarafından açıklanan sonuç tarihini merakla bekliyorlar. Peki KPSS 2023 sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuçalrı erken açıklanır mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.08.2023 10:59
  • 1
  • 6
KPSS sonuç tarihleri 2023 | ÖSYM tarihleri bir bir duyurdu! KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? GY-GK, Eğitim Bilimleri ve Alan Bilgisi oturumları...

KPSS sonrası adaylar, aldıkları puanları ve tercih işlemlerini gözlemlemek için sabırsızlanıyorlar. Özellikle öğretmen adayları, son sınavla birlikte araştırmalarına hız veriyorlar. KPSS 2023 sonuçları açıklanma tarihi resmi olarak duyuruldu. Sınava katılanlar, sonuç belgelerine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecekler. Peki KPSS 2023 sonuçları ne zaman açıklanacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 6
KPSS sonuç tarihleri 2023 | ÖSYM tarihleri bir bir duyurdu! KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? GY-GK, Eğitim Bilimleri ve Alan Bilgisi oturumları...

KPSS 2023 MARATONU TAMAMLANIYOR!

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 23 Temmuz Pazar günü gerçekleştirildi.

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Eğitim Bilimleri oturumu ise 23 Temmuz Pazar günü öğleden sonra yapıldı.

Alan Bilgisi sınavları ise 29-30 Temmuz tarihlerinde tamamlandı. Sırada ÖABT yer alıyor.

ÖABT 6 Ağustos tarihinde iki oturumda tamamlanacak.

  • 3
  • 6
KPSS sonuç tarihleri 2023 | ÖSYM tarihleri bir bir duyurdu! KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? GY-GK, Eğitim Bilimleri ve Alan Bilgisi oturumları...

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayınlanan güncel sınav takvimine göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) maratonu 6 Ağustos 2023 tarihinde tamamlanacak.

Lisans KPSS sonuçları, 25 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak.

  • 4
  • 6
KPSS sonuç tarihleri 2023 | ÖSYM tarihleri bir bir duyurdu! KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? GY-GK, Eğitim Bilimleri ve Alan Bilgisi oturumları...

KPSS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

Önceki sınavlara ve açıklanma tarihlerine bakıldığında sonuçların erken açıklanma ihtimali bulunuyor. Ancak konuya dair resmi bir açıklama yapılmadı.

  • 5
  • 6
KPSS sonuç tarihleri 2023 | ÖSYM tarihleri bir bir duyurdu! KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? GY-GK, Eğitim Bilimleri ve Alan Bilgisi oturumları...

KPSS 2023 SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.