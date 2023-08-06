KPSS sonuç tarihleri 2023 | ÖSYM tarihleri bir bir duyurdu! KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? GY-GK, Eğitim Bilimleri ve Alan Bilgisi oturumları...

KPSS 2023 sonuçları için heyecanlı bekleyiş başlamış durumda. 6 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen ÖABT sınavıyla birlikte maraton sona erdi. Şimdi adaylar, ÖSYM tarafından açıklanan sonuç tarihini merakla bekliyorlar. Peki KPSS 2023 sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuçalrı erken açıklanır mı?