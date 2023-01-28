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Alanya'da korkutan orman yangını! Bölgede kırmızı alarm

Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan müdahale ediliyor. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel "Bayırkozağacı Mahallesi'nde vatandaşlarımızı tedbir amaçlı tahliye ettik. Şu anda herhangi bir sıkıntı yok ama yayılma ihtimali var. Yağmurun yağmasıyla biraz kontrol altına alındı. Meteoroloji verilerine göre ilerleyen saatlerde yağmurun etkisini arttırması bekleniyor" dedi.

Giriş Tarihi: 28.01.2023 06:50 Güncelleme Tarihi: 28.01.2023 06:50
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Alanya’da korkutan orman yangını! Bölgede kırmızı alarm

Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan müdahale ediliyor.

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Alanya’da korkutan orman yangını! Bölgede kırmızı alarm

Bayırkozağacı Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına çok sayıda orman ve itfaiye ekibiyle karadan müdahale ediliyor.

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Alanya’da korkutan orman yangını! Bölgede kırmızı alarm

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, AA muhabirine, iş makineleri ve ekiplerle yangını söndürme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

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Alanya’da korkutan orman yangını! Bölgede kırmızı alarm

Yangının geniş bir alana yayıldığını ifade eden Yücel, "Yangın bölgesine yakın yerleşim alanları bulunuyor. Bayırkozağacı Mahallesi'nde vatandaşlarımızı tedbir amaçlı tahliye ettik. Şu anda herhangi bir sıkıntı yok ama yayılma ihtimali var. Risk almamak için mahalleyi boşalttık." dedi.

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Alanya’da korkutan orman yangını! Bölgede kırmızı alarm

Bölgede ara ara yağmur yağdığını dile getiren Yücel, yangının kısa sürede kontrol altına alınması için ekiplerin yoğun mücadele yürüttüğünü kaydetti.