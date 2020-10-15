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Haberler Galeri YÖK SON DAKİKA! Üniversiteler ne zaman açılıyor 2020? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

YÖK SON DAKİKA! Üniversiteler ne zaman açılıyor 2020? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

Üniversiteler ne zaman açılıyor? Üniversitelerin açılış tarihi hakkında sorgulamalar sürüyor. Başkan Erdoğan yaptığı konuşmada, " En kısa sürede yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı. Yüz binlerce lisans ve önlisans öğrencisi üniversitelerin ne zaman yüz yüze eğitime başlayacağını sorgulamaya başladı. YÖK tarafından gelecek son dakika açıklaması yakından takip ediliyor. İşte, Üniversiteler ne zaman açılıyor 2020? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 15.10.2020 20:41 Güncelleme Tarihi: 15.10.2020 20:49
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YÖK SON DAKİKA! Üniversiteler ne zaman açılıyor 2020? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

Üniversiteler ne zaman açılıyor 2020? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2020-2021 Yüksek Öğretim Akademik Yılı Açılışı programında konuştu. Milyonlarca üniversite öğrencisinin merakla beklediği ne zaman açılacak sorusunun yanıtı gündeme geldi. Erdoğan, "En kısa sürede yüz yüze eğitime başlamak istediklerini" ifade etti. Öğrenciler ve veliler Ekim ayının ortasına geldiğimiz günlerde gözlerini YÖK tarafından gelecek açıklamaya dikti. İşte, Üniversiteler ne zaman açılıyor 2020? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YÖK SON DAKİKA! Üniversiteler ne zaman açılıyor 2020? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, bir gazetecinin üniversiteler ne zaman açılacak sorusuyla ilgili şunları söyledi;

Bu dönemde yüz yüze eğitimin başladığı öğrenciler arasında salgının seyrini biz bilmek istiyoruz. 2 hafta geçtikten sonra başlayan yaş grubuyla ilgili vaka sayısını değerlendirip kademeli geçişe de geçmiş olacağız. O yüzden 3 haftalık sürecin sonucuna göre bir değerlendirme yapılacak.

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YÖK SON DAKİKA! Üniversiteler ne zaman açılıyor 2020? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

YÖK 1 EKİM'İ İŞARET ETMİŞTİ

YÖK Başkanı Yekta Saraç, 'YÖK olarak, üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik.' demişti. Bazı üniversiteler eğitimlere uzaktan eğitim şekli ile başlayacağını duyurdu. Yıldık Teknik Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, 'Sevgili öğrencilerimiz, YTÜ Senatosu 2020-21 Güz yarıyılında eğitim-öğretimin "uzaktan eğitim" yöntemiyle yapılmasına karar vermiştir.' denildi.

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YÖK SON DAKİKA! Üniversiteler ne zaman açılıyor 2020? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

Koca, Bilim Kurulu'nun üniversitede yüz yüze eğitimin başlamasına ilişkin görüşü olup olmadığına ilişkin soru üzerine,

"Bu dönemde yüz yüze eğitimin başladığı öğrenciler arasında salgının seyrini biz bilmek istiyoruz. Bilim Kurulu'nda da bugün konuşulmuş oldu. İki hafta geçtikten sonra başlayan yaş grubu ile ilgili biz vaka seyrini, sayılarını tekrar değerlendirip, gerektiğinde kademeli olarak bir geçiş yapılacağı zaten söylenmişti, kademeli geçişe de geçmiş olacağız. Burada özellikle salgının seyri ve de yüz yüze eğitimle öğrencilerin o yaş gruplarındaki dağılımın, nasıl şekillendiğini gördükten sonra gündeme alınmış olur. Dolayısıyla önümüzdeki iki, üç haftanın değerlendirmek için önemli olduğunu düşünüyorum. Bilim Kurulu'nun da bugün değerlendirmesi bu şekilde oldu." diye konuştu.

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YÖK SON DAKİKA! Üniversiteler ne zaman açılıyor 2020? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

YÖK'TEN ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Corona virüs vaka sayıları artarken YÖK'ten üniversitelerin açılmasıyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı;