ANA SAYFA
YÖK SON DAKİKA! Üniversiteler ne zaman açılıyor 2020? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
Üniversiteler ne zaman açılıyor? Üniversitelerin açılış tarihi hakkında sorgulamalar sürüyor. Başkan Erdoğan yaptığı konuşmada, " En kısa sürede yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı. Yüz binlerce lisans ve önlisans öğrencisi üniversitelerin ne zaman yüz yüze eğitime başlayacağını sorgulamaya başladı. YÖK tarafından gelecek son dakika açıklaması yakından takip ediliyor. İşte, Üniversiteler ne zaman açılıyor 2020? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 15.10.2020 20:41 Güncelleme Tarihi: 15.10.2020 20:49
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10