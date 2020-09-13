Hani liyakat? CHP Çekmeköy İlçe Başkanlığı'da İlçe Sekreteri İBB’de yönetici oldu

Sabah'tan Kenan Kıran'ın haberine göre, 31 Mart yerel seçimlerinden önce CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'liyakat'i diline dolamıştı. Ancak yaptığı atamalarla bunun sadece göz boyamak için söylendiği bir kez daha kanıtlandı. Hiçbir kariyeri olmayan Özge Türkyılmaz, İBB'de kariyer danışmanı olmuştu. Şimdi de CHP Çekmeköy İlçe Başkanlığı'da İlçe Sekreteri, İBB'de yönetici oldu. Su Ürünleri mezunu CHP Çekmeköy İlçe Sekreteri İrfan Temel, İSTTELKOM Yönetim Kurulu üyeliğine atandı!

Giriş Tarihi: 13.09.2020 16:48 Güncelleme Tarihi: 13.09.2020 16:50 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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