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Haberler Galeri Hani liyakat? CHP Çekmeköy İlçe Başkanlığı'da İlçe Sekreteri İBB’de yönetici oldu

Hani liyakat? CHP Çekmeköy İlçe Başkanlığı'da İlçe Sekreteri İBB’de yönetici oldu

Sabah'tan Kenan Kıran'ın haberine göre, 31 Mart yerel seçimlerinden önce CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'liyakat'i diline dolamıştı. Ancak yaptığı atamalarla bunun sadece göz boyamak için söylendiği bir kez daha kanıtlandı. Hiçbir kariyeri olmayan Özge Türkyılmaz, İBB'de kariyer danışmanı olmuştu. Şimdi de CHP Çekmeköy İlçe Başkanlığı'da İlçe Sekreteri, İBB'de yönetici oldu. Su Ürünleri mezunu CHP Çekmeköy İlçe Sekreteri İrfan Temel, İSTTELKOM Yönetim Kurulu üyeliğine atandı!

Giriş Tarihi: 13.09.2020 16:48 Güncelleme Tarihi: 13.09.2020 16:50
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Hani liyakat? CHP Çekmeköy İlçe Başkanlığı'da İlçe Sekreteri İBB’de yönetici oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSTTELKOM A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğine CHP Çekmeköy İlçe Örgütü Sekreteri İrfan Temel'in atandığı öğrenildi.

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Hani liyakat? CHP Çekmeköy İlçe Başkanlığı'da İlçe Sekreteri İBB’de yönetici oldu

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ MEZUNU AMA ELEKTRONİK HABERLEŞME VE ALTYAPI HİZMETLERİ'NDEN SORUMLU OLACAK!
İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi mezunu İrfan Temel'in; İSTTELKOM İstanbul Elektronik Haberleşme ve Altyapı Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye atanması dikkat çekiyor.

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Hani liyakat? CHP Çekmeköy İlçe Başkanlığı'da İlçe Sekreteri İBB’de yönetici oldu

İSTTELKOM, Bilgi teknolojileri ve elektronik haberleşme alanındaki ihtiyaçları karşılamak ve telekomünikasyon altyapı sorunları çözümlerine katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. İSTTELKOM; resmi internet sitesinde; şirketin geleceğin telekomünikasyon ihtiyaçlarına cevap verecek, dünya standartlarında geniş bant (fiber optik) altyapı yatırımları yaparak şehrin dijitalleşme süreçlerinde öncü rol üstlendiğine dikkat çekiyor.

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Hani liyakat? CHP Çekmeköy İlçe Başkanlığı'da İlçe Sekreteri İBB’de yönetici oldu

TEMEL: "ELİMİZDEN GELENİN DAHA FAZLASINI YAPMAYA GAYRET EDECEĞİZ"
İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi mezunu İrfan Temel'in; İBB'nin elektronik, haberleşme ve altyapı hizmetlerine bakan şirkette yönetici olması dikkat çekici bulundu.

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Hani liyakat? CHP Çekmeköy İlçe Başkanlığı'da İlçe Sekreteri İBB’de yönetici oldu

İrfan Temel, bir yerel gazeteye yaptığı açıklamada; "Üzerimize düşen görev ve sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirmek için elimizden gelenin daha fazlasını yapmaya gayret edeceğiz" iddiasında bulundu.