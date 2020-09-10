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Hangi üniversiteler açılacak, açılmayacak? Hibrit ve uzaktan eğitim verecek üniversiteler hangileri? YÖK açıkladı mı?
Hangi üniversiteler açılacak, açılmayacak? Milyonlarca üniversiteli okulların açılacağı tarihi heyecanla bekleniyor. Koronavirüs vaka sayılarının artış göstermesi sonrasında veliler ve öğrenciler alınacak kararı yakından takip ediyor. Sağlık Bakanlığı, YÖK'e üniversiteler konusunda tavsiye kararı iletti. Öğrenciler "üniversiteler ne zaman açılacak" sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, Hangi üniversiteler açılacak, açılmayacak? Hibrit ve uzaktan eğitim verecek üniversiteler hangileri? YÖK açıkladı mı? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 10.09.2020 18:54 Güncelleme Tarihi: 10.09.2020 18:59
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