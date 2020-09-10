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Haberler Galeri Hangi üniversiteler açılacak, açılmayacak? Hibrit ve uzaktan eğitim verecek üniversiteler hangileri? YÖK açıkladı mı?

Hangi üniversiteler açılacak, açılmayacak? Hibrit ve uzaktan eğitim verecek üniversiteler hangileri? YÖK açıkladı mı?

Hangi üniversiteler açılacak, açılmayacak? Milyonlarca üniversiteli okulların açılacağı tarihi heyecanla bekleniyor. Koronavirüs vaka sayılarının artış göstermesi sonrasında veliler ve öğrenciler alınacak kararı yakından takip ediyor. Sağlık Bakanlığı, YÖK'e üniversiteler konusunda tavsiye kararı iletti. Öğrenciler "üniversiteler ne zaman açılacak" sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, Hangi üniversiteler açılacak, açılmayacak? Hibrit ve uzaktan eğitim verecek üniversiteler hangileri? YÖK açıkladı mı? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 10.09.2020 18:54 Güncelleme Tarihi: 10.09.2020 18:59
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Hangi üniversiteler açılacak, açılmayacak? Hibrit ve uzaktan eğitim verecek üniversiteler hangileri? YÖK açıkladı mı?

Hangi üniversiteler açılacak, açılmayacak? Hibrit ve uzaktan eğitim verecek üniversiteler hangileri? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı, YÖK'e tavsiye kararını iletti. Birçok üniversite güz döneminde uzaktan eğitim verme kararı aldı. Öğrenciler 2020-2021 yılı üniversitelerin açılacağı tarihi merak ediyor. YÖK Başkanı Yekta Saraç, 'YÖK olarak, üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik.' açıklamasını yapmıştı. Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hangi üniversiteler açılacak, açılmayacak? Hibrit ve uzaktan eğitim verecek üniversiteler hangileri? YÖK açıkladı mı?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerin ne zaman açılacağı ile ilgili daha önce yapılan açıklamada YÖK Başkanı Yekta Saraç, 'YÖK olarak, üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik.' demişti. Bazı üniversiteler eğitimlere uzaktan eğitim şekli ile başlayacağını duyurdu. Yıldık Teknik Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, 'Sevgili öğrencilerimiz, YTÜ Senatosu 2020-21 Güz yarıyılında eğitim-öğretimin "uzaktan eğitim" yöntemiyle yapılmasına karar vermiştir.' denildi.

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Hangi üniversiteler açılacak, açılmayacak? Hibrit ve uzaktan eğitim verecek üniversiteler hangileri? YÖK açıkladı mı?

Marmara Üniversitesinde de 2020-2021 akademik yılı güz döneminde öğretim faaliyetlerini uzaktan (çevrimiçi) gerçekleştirilecek.

Güz döneminde öğretime uzaktan devam edeceğini açıklayan üniversiteler arasına Akdeniz, Trakya ve Balıkesir üniversiteleri de katıldı.

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Hangi üniversiteler açılacak, açılmayacak? Hibrit ve uzaktan eğitim verecek üniversiteler hangileri? YÖK açıkladı mı?

Munzur Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Yalova Üniversitesi ve Bingöl Üniversitesi bir açıklama yaparak güz yarıyılını uzaktan eğitimle yürüteceğini bildirdi.

Konya'da Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Konya Teknik Üniversitesi ortaklaşa olarak 2020-2021 eğitim- öğretim yılı güz yarıyılının uzaktan eğitim olarak gerçekleştirilmesi yönünde karar aldı.

Üniversitelerin resmi internet sitelerinden diğer kurumlarla ilgili açıklamaları takip edebilirsiniz.

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Hangi üniversiteler açılacak, açılmayacak? Hibrit ve uzaktan eğitim verecek üniversiteler hangileri? YÖK açıkladı mı?

Sağlık Bakanlığından YÖK'e 'üniversitelerde uzaktan eğitim yapılsın' tavsiyesi

Sağlık Bakanlığınca, Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) gönderilen görüş yazısında, üniversitelerde 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının güz döneminde örgün eğitimlerde, teorik derslerin mümkün olduğunca uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılması, uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda uygulamaların mümkünse ertelenmesi önerildi.