KYK yurt kayıt sildirme FORMU 2023 | KYK, Özel Yurt kaydı nasıl silinir? Kayıt sildirme dilekçesi nasıl Yazılır? Online yapılabilir mi?

Tüm Türkiye ve dünyanın sarsıldığı 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor. Depremzedelerin mağduriyetlerini kısa sürede giderilmesi için alınan kararlar peş peşe açıklanmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversitelerin yaza kadar uzaktan eğitimle faaliyette olacağını duyurdu. Açıklamanın ardından öğrenciler, "KYK, Özel Yurt kaydı nasıl silinir?", "Kayıt sildirme dilekçesi nasıl yazılır?" sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte detayları...