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Haberler Galeri KYK yurt başvuru sonuçları e-Devlet sorgulama ekranı! KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu 2023? Asil ve Yedek Listesi...

KYK yurt başvuru sonuçları e-Devlet sorgulama ekranı! KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu 2023? Asil ve Yedek Listesi...

"KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2 Eylül tarihinde sona eren devlet bursu başvurularının ardından, öğrenciler KYK yurt sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Yeni üniversite kazanan veya ara dönemde okuyan öğrenciler, KYK yurt başvuru sonuçlarını e-devlet üzerinden sorgulayabilecekler. Sonuçları öğrenmek için kurumun internet adresi üzerinden sorgulama yapabiliyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.09.2023 08:40
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KYK yurt başvuru sonuçları e-Devlet sorgulama ekranı! KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu 2023? Asil ve Yedek Listesi...

" KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu 2023?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2 Eylül tarihinde sona eren devlet bursu başvurularının ardından, öğrenciler KYK yurt sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Yeni üniversite kazanan veya ara dönemde okuyan öğrenciler, KYK yurt başvuru sonuçlarını e-devlet üzerinden sorgulayabilecekler. İşte, KYK yurt başvuru sonuçları e-Devlet sorgulama ekranı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KYK yurt başvuru sonuçları e-Devlet sorgulama ekranı! KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu 2023? Asil ve Yedek Listesi...

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kayıt yaptıracak ek kontenjan, yatay-dikey geçiş, özel yetenek, lisansüstü, yurtiçi, yurtdışı değişim programı öğrencileri ve kendi imkanları ile eğitim görmek için gelen uluslararası öğrencilere ait yurt başvuruları ise ilerleyen tarihlerde alınacak.

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KYK yurt başvuru sonuçları e-Devlet sorgulama ekranı! KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu 2023? Asil ve Yedek Listesi...

Ancak KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Yapılan başvuru sonuçları, kurumun resmi web sitesi https://sonuc.kyk.gov.tr adresinden öğrenilebilecek. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

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KYK yurt başvuru sonuçları e-Devlet sorgulama ekranı! KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu 2023? Asil ve Yedek Listesi...

KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER

1. Öncelik Belgesi (Önceliği Olanlar İçin); Öğrencilerin öncelik durumları, Bakanlığımız tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından doğrulanmaktadır. Doğrulaması yapılamayan öğrencilerin, sonuç ekranında belirtilen belgelerden engel raporunu yurtta kalmaya başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay, diğer öncelik belgelerini ise yurtta kalmaya başladıkları tarihten itibaren en geç 7 gün içinde yerleştirildikleri yurt müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Bakanlığımız tarafından doğrulanamayan belgeyi verilen sürede teslim edemeyen öğrencilerin kayıtları, kayıtlı kaldıkları günlerin bedeli tahsil edilerek yanlış beyandan silinir.

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KYK yurt başvuru sonuçları e-Devlet sorgulama ekranı! KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu 2023? Asil ve Yedek Listesi...

• Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri ile gazi ve gazi çocukları (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınan Seyahat Kartı veya Sosyal Güvenlik Kurumundan ilgili kanun maddelerine göre aylık bağlandığını gösterir belge),