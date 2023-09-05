HaberlerGaleriKYK yurt başvuru sonuçları e-Devlet sorgulama ekranı! KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu 2023? Asil ve Yedek Listesi...
KYK yurt başvuru sonuçları e-Devlet sorgulama ekranı! KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu 2023? Asil ve Yedek Listesi...
"KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2 Eylül tarihinde sona eren devlet bursu başvurularının ardından, öğrenciler KYK yurt sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Yeni üniversite kazanan veya ara dönemde okuyan öğrenciler, KYK yurt başvuru sonuçlarını e-devlet üzerinden sorgulayabilecekler. Sonuçları öğrenmek için kurumun internet adresi üzerinden sorgulama yapabiliyor.