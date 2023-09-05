05 Eylül 2023, Salı
FETÖ’nün “Kiralık ev” fırsatçılığı! “Hücre evi canlandırma” girişimleri... Uzman isimlerden kritik uyarı: Her vatandaşa görev düşüyor
Artan kira fiyatlarını fırsata çevirmek isteyen FETÖ ve diğer terör örgütleri, üniversitelere yeni kayıt yaptıran öğrencileri gözlerine kestirdi. Maddi durumu olmayan öğrencileri örgüt evlerine çekmeye çalışan terör örgütünün, hücre evlerini yeniden aktif hale getirmeye çalıştığı iddia edildi. Bu duruma karşı öğrenciler ve aileler nelere dikkat etmeli? Terör ve Güvenlik Uzmanı Dr. İmbat Muğlu ve Coşkun Başbuğ, A Haber'de kritik uyarılarda bulundu.
Giriş Tarihi: 05.09.2023 12:03 Güncelleme Tarihi: 05.09.2023 12:05
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