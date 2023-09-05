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FETÖ’nün “Kiralık ev” fırsatçılığı! “Hücre evi canlandırma” girişimleri... Uzman isimlerden kritik uyarı: Her vatandaşa görev düşüyor

Artan kira fiyatlarını fırsata çevirmek isteyen FETÖ ve diğer terör örgütleri, üniversitelere yeni kayıt yaptıran öğrencileri gözlerine kestirdi. Maddi durumu olmayan öğrencileri örgüt evlerine çekmeye çalışan terör örgütünün, hücre evlerini yeniden aktif hale getirmeye çalıştığı iddia edildi. Bu duruma karşı öğrenciler ve aileler nelere dikkat etmeli? Terör ve Güvenlik Uzmanı Dr. İmbat Muğlu ve Coşkun Başbuğ, A Haber'de kritik uyarılarda bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 05.09.2023 12:03 Güncelleme Tarihi: 05.09.2023 12:05
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FETÖ’nün “Kiralık ev” fırsatçılığı! “Hücre evi canlandırma” girişimleri... Uzman isimlerden kritik uyarı: Her vatandaşa görev düşüyor

Artan kira fiyatlarını fırsata çevirmek isteyen FETÖ, hücre evlerini yeniden aktif hale getirmek istiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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FETÖ’nün “Kiralık ev” fırsatçılığı! “Hücre evi canlandırma” girişimleri... Uzman isimlerden kritik uyarı: Her vatandaşa görev düşüyor

Üniversitelere kayıt işlemlerinin tamamlanmasıyla, şehir dışına çıkan öğrencilerin en önemli önceliği barınma başlığı.

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FETÖ’nün “Kiralık ev” fırsatçılığı! “Hücre evi canlandırma” girişimleri... Uzman isimlerden kritik uyarı: Her vatandaşa görev düşüyor

YENİDEN AKTİF HALE GETİRMEYİ PLANLIYOR

İddiaya göre FETÖ ise artan kira fiyatlarını fırsata çevirerek, maddi durumu iyi olmayan gençleri örgüt evlerine getirerek hücre evlerini yeniden aktif hale getirmeyi planlıyor.

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FETÖ’nün “Kiralık ev” fırsatçılığı! “Hücre evi canlandırma” girişimleri... Uzman isimlerden kritik uyarı: Her vatandaşa görev düşüyor

Terör ve Güvenlik Uzmanı Dr. İmbat Muğlu, sadece FETÖ değil diğer terör örgütlerinin de bu durumu fırsata çevirmeye çalışabileceğine dikkat çekti.

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FETÖ’nün “Kiralık ev” fırsatçılığı! “Hücre evi canlandırma” girişimleri... Uzman isimlerden kritik uyarı: Her vatandaşa görev düşüyor

AİLELERE KRİTİK UYARI

Ailelere kritik uyarılarda bulunan Muğlu, "Çocuklarımızın bir daha bu tür şeylere bulaşmamaları için, bir daha hain darbe olmaması için millet olarak ebeveyn olarak dikkat etmeliyiz. Ebeveynler olarak çok çok dikkat etmemiz lazım. Velilerin çocuklarını kaydederken bu yerleri dahi birebir görmelerini istirham ediyoruz." ifadelerini kullandı.