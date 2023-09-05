FETÖ’nün “Kiralık ev” fırsatçılığı! “Hücre evi canlandırma” girişimleri... Uzman isimlerden kritik uyarı: Her vatandaşa görev düşüyor

AİLELERE KRİTİK UYARI

Ailelere kritik uyarılarda bulunan Muğlu, "Çocuklarımızın bir daha bu tür şeylere bulaşmamaları için, bir daha hain darbe olmaması için millet olarak ebeveyn olarak dikkat etmeliyiz. Ebeveynler olarak çok çok dikkat etmemiz lazım. Velilerin çocuklarını kaydederken bu yerleri dahi birebir görmelerini istirham ediyoruz." ifadelerini kullandı.