27 Ağustos 2023, Pazar
KYK YURT BAŞVURU EKRANI e-Devlet | KYK 1-2-3-4-5-6 tip yurt ücretleri ne kadar, kaç TL? 2023-2024 GSB başvuru şartları neler?
Üniversite yerleştirmelerinin tamamlanmasının ardından, öğrencilerin merakla beklediği Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru tarihleri gündeme geldi. 2023-2024 öğretim yılı için KYK yurt başvuruları online olarak alınacak. Peki KYK yurt başvuruları ne zaman? 2023-2024 GSB KYK yurt ücretleri ne kadar?
Giriş Tarihi: 27.08.2023 12:48
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