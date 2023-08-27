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Haberler Galeri KYK YURT BAŞVURU EKRANI e-Devlet | KYK 1-2-3-4-5-6 tip yurt ücretleri ne kadar, kaç TL? 2023-2024 GSB başvuru şartları neler?

KYK YURT BAŞVURU EKRANI e-Devlet | KYK 1-2-3-4-5-6 tip yurt ücretleri ne kadar, kaç TL? 2023-2024 GSB başvuru şartları neler?

Üniversite yerleştirmelerinin tamamlanmasının ardından, öğrencilerin merakla beklediği Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru tarihleri gündeme geldi. 2023-2024 öğretim yılı için KYK yurt başvuruları online olarak alınacak. Peki KYK yurt başvuruları ne zaman? 2023-2024 GSB KYK yurt ücretleri ne kadar?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.08.2023 12:48
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KYK YURT BAŞVURU EKRANI e-Devlet | KYK 1-2-3-4-5-6 tip yurt ücretleri ne kadar, kaç TL? 2023-2024 GSB başvuru şartları neler?

YKS tercih ve yerleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından, öğrencilerin gözü KYK yurt başvuru tarihlerine çevrildi. YKS tercih sonuçlarına göre farklı şehirde üniversite kazanan öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın son dakika açıklamalarını bekleyerek KYK yurt başvuru tarihleri ve yurt ücretleri hakkında bilgi almayı umuyor. "2023 KYK yurt başvurusu ne zaman başlıyor?" ve "Başvuru şartları nelerdir?" gibi sorular, öğrenciler ve veliler arasında merakla konuşulan konular arasında yer alıyor. İşte güncel gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KYK YURT BAŞVURU EKRANI e-Devlet | KYK 1-2-3-4-5-6 tip yurt ücretleri ne kadar, kaç TL? 2023-2024 GSB başvuru şartları neler?

KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) yükseköğrenim öğrencileri için yurt başvurularının alınacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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KYK YURT BAŞVURU EKRANI e-Devlet | KYK 1-2-3-4-5-6 tip yurt ücretleri ne kadar, kaç TL? 2023-2024 GSB başvuru şartları neler?

Geçtiğimiz yıl başvurular 24 Ağustos tarihinde başlamış ve 28 Ağustos tarihinde sona ermişti. Bu yıl KYK yurt başvurularının 28 Ağustos tarihinde başlaması öngörülüyor.

Konuyla ilgili açıklamalar geldiği durumda haberlerimizde yer vereceğiz.

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KYK YURT BAŞVURU EKRANI e-Devlet | KYK 1-2-3-4-5-6 tip yurt ücretleri ne kadar, kaç TL? 2023-2024 GSB başvuru şartları neler?

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

2023-2024 eğitim öğretim dönemi öncesinde KYK yurt ücretleri henüz açıklanmadı.

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KYK YURT BAŞVURU EKRANI e-Devlet | KYK 1-2-3-4-5-6 tip yurt ücretleri ne kadar, kaç TL? 2023-2024 GSB başvuru şartları neler?

KYK yurt tipleri, 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak sıralanırken, bu sınıflandırma; odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo olması gibi özelliklere göre belirleniyor.

En ucuz KYK yurdu 1. tip olurken, en yüksek ücrete sahip olan yurt ise 6. tip olarak seçeneklerde yer alıyor.

Tip 1 ücreti aylık 345 lira, Tip 2 ücreti aylık 405 lira, Tip 3 ücreti aylık 480 lira, Tip 5 ücreti aylık 510 lira ve Tip 6 ücreti aylık 570 lira oldu.