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Bugün marketler kaça kadar açık? 19 Aralık Cumartesi sokağa çıkma yasağında marketler saat kaçta kapanacak?
Bugün marketler kaçta kapanacak? Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri market ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar marketlerin kaça kadar açık olduğunu araştırıyor. Peki, bugün marketler kaça kadar açık? 19 Aralık Cumartesi sokağa çıkma yasağında marketler saat kaçta kapanacak? İşte genelgede yer alan market açıklaması...
Giriş Tarihi: 19.12.2020 09:31 Güncelleme Tarihi: 19.12.2020 09:36
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