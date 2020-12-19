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Haberler Galeri Bugün marketler kaça kadar açık? 19 Aralık Cumartesi sokağa çıkma yasağında marketler saat kaçta kapanacak?

Bugün marketler kaça kadar açık? 19 Aralık Cumartesi sokağa çıkma yasağında marketler saat kaçta kapanacak?

Bugün marketler kaçta kapanacak? Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri market ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar marketlerin kaça kadar açık olduğunu araştırıyor. Peki, bugün marketler kaça kadar açık? 19 Aralık Cumartesi sokağa çıkma yasağında marketler saat kaçta kapanacak? İşte genelgede yer alan market açıklaması...

Giriş Tarihi: 19.12.2020 09:31 Güncelleme Tarihi: 19.12.2020 09:36
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Bugün marketler kaça kadar açık? 19 Aralık Cumartesi sokağa çıkma yasağında marketler saat kaçta kapanacak?

Bugün marketler kaça kadar açık? 19 Aralık Cumartesi günü uygulanan sokağa çıkma yasağı başladı. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde marketlerin saat kaça kadar açık olduğu konusunda araştırmalar sürüyor. Market ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar, marketlerin saat kaçta kapanacağını merak ediyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede, marketlerin çalışma durumu belli oldu. Peki, bugün marketler kaça kadar açık? 19 Aralık Cumartesi sokağa çıkma yasağında marketler saat kaçta kapanacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

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Bugün marketler kaça kadar açık? 19 Aralık Cumartesi sokağa çıkma yasağında marketler saat kaçta kapanacak?

19 ARALIK CUMARTESİ MARKETLER KAÇTA KAPANACAK?

Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterebilecek.

Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çevrim içi sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde satış yapabilecek.

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Bugün marketler kaça kadar açık? 19 Aralık Cumartesi sokağa çıkma yasağında marketler saat kaçta kapanacak?

HAFTA SONU FIRIN AÇIK MI?

Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. Vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçları ile ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarını karşılamak için araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve fırına gidip gelebilecek.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.

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Bugün marketler kaça kadar açık? 19 Aralık Cumartesi sokağa çıkma yasağında marketler saat kaçta kapanacak?

HAFTA SONU LOKANTA VE RESTORAN AÇIK MI?

Lokanta ve restoran gibi iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecek.

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Bugün marketler kaça kadar açık? 19 Aralık Cumartesi sokağa çıkma yasağında marketler saat kaçta kapanacak?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAK MI?

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı gün ve saatlerde, zorunluluğu bulunan kişilerin şehirler arası seyahat etmelerine izin verilecek.

İçişleri Bakanlığının genelgesinde belirtilen zorunlu haller şöyle: