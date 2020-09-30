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Haberler Galeri Açıköğretim lise kayıtları ne zaman, hangi tarihte bitiyor? MEB AÖL 2020-2021 kayıtları, ders seçimi ne zaman?

Açıköğretim lise kayıtları ne zaman, hangi tarihte bitiyor? MEB AÖL 2020-2021 kayıtları, ders seçimi ne zaman?

Açıköğretim lise kayıtları ne zaman, hangi tarihte bitiyor? Eylül ayının son günlerinde Açık Lise kayıtlarının ve ders ücretlerinin hangi bankaya yatırılacağı merak ediliyor. MEB tarafından açıklanan takvime göre, kayıtlar 9 Ekim tarihinde son bulacak. AÖL 1. dönem kayıt ücreti 50 lira olarak belirlendi 10 TL ise halk eğitim merkezlerine yatırılacak. Açıköğretim lise kayıtları ne zaman, hangi tarihte bitiyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasıında yer alıyor. İşte, MEB AÖL 2020-2021 kayıtları, ders seçimi ne zaman? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 30.09.2020 17:34 Güncelleme Tarihi: 30.09.2020 17:43
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Açıköğretim lise kayıtları ne zaman, hangi tarihte bitiyor? MEB AÖL 2020-2021 kayıtları, ders seçimi ne zaman?

Açıköğretim lise kayıtları ne zaman, hangi tarihte bitiyor? MEB AÖL 2020-2021 kayıtları, ders seçimi ne zaman? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2020-2021 dönemi Açık Lise kayıtları 31 Ağustos - 9 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Açıköğretim lise kayıtları ne zaman bitecek sorusu öğrencilerin gündeminde yer alıyor. İşte, Açıköğretim lise kayıtları ne zaman, hangi tarihte bitiyor? MEB AÖL 2020-2021 kayıtları, ders seçimi ne zaman? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Açıköğretim lise kayıtları ne zaman, hangi tarihte bitiyor? MEB AÖL 2020-2021 kayıtları, ders seçimi ne zaman?

AÖL KAYITLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Açık Öğretim Lisesi 2020 – 2021 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem İlk Kayıt Başvuru Tarihleri: 31 Ağustos - 09 Ekim 2020 tarihleri arasındadır. İl ve ilçelerde bulunan halk eğitimi merkezi müdürlükleridir.

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Açıköğretim lise kayıtları ne zaman, hangi tarihte bitiyor? MEB AÖL 2020-2021 kayıtları, ders seçimi ne zaman?

KAYIT ÜCRETLERİ NE KADAR?

Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıran öğrenci, sınava girmek istediği her dönem için "sınav ücretini" ödemek zorundadır.

2020 yılında, bir dönem için ilk kayıt sınav ücreti olarak 50 TL ve halk eğitim merkezi okul aile birliği hesabına 10 TL olarak belirlenmiştir.

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Açıköğretim lise kayıtları ne zaman, hangi tarihte bitiyor? MEB AÖL 2020-2021 kayıtları, ders seçimi ne zaman?

(50 TL Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacaktır. 10 TL ise halk eğitim merkezi okul aile birliği banka hesabına yatırılacak veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)

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Açıköğretim lise kayıtları ne zaman, hangi tarihte bitiyor? MEB AÖL 2020-2021 kayıtları, ders seçimi ne zaman?

KİMLER KAYIT YAPTIRAMAZ?

a) İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar,

b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar,

c) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,