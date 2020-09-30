Açıköğretim lise kayıtları ne zaman, hangi tarihte bitiyor? MEB AÖL 2020-2021 kayıtları, ders seçimi ne zaman?

Açıköğretim lise kayıtları ne zaman, hangi tarihte bitiyor? Eylül ayının son günlerinde Açık Lise kayıtlarının ve ders ücretlerinin hangi bankaya yatırılacağı merak ediliyor. MEB tarafından açıklanan takvime göre, kayıtlar 9 Ekim tarihinde son bulacak. AÖL 1. dönem kayıt ücreti 50 lira olarak belirlendi 10 TL ise halk eğitim merkezlerine yatırılacak. Açıköğretim lise kayıtları ne zaman, hangi tarihte bitiyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasıında yer alıyor. İşte, MEB AÖL 2020-2021 kayıtları, ders seçimi ne zaman? Merak edilen detaylar haberimizde...