2019 KYK geri ödemesiz burs başvuru tarihleri! | KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak?

KYK burs başvurusu 2019 yılında öğrenciler tarafından en çok araştırılan konuların başında geliyor. 2019 KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? KYK geri ödemesiz bursuna öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor. Bir yükseköğretim programına yerleşen binlerce öğrenci, KYK burs başvuruları hakkında araştırma yapıyor. KYK burs başvuru tarihleri için geri sayım sürerken, bursa başvuru şartları da merak ediliyor. 2 ve 4 yıllık üniversite öğrencilerinin başvurabileceği KYK bursu ücretleri de belli oldu. 4 yıllık lisans programlarında eğitim gören üniversite öğrencileri için KYK bursu 500 TL olacak. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? İşte yanıtı!