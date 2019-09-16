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2019 KYK geri ödemesiz burs başvuru tarihleri! | KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak?

KYK burs başvurusu 2019 yılında öğrenciler tarafından en çok araştırılan konuların başında geliyor. 2019 KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? KYK geri ödemesiz bursuna öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor. Bir yükseköğretim programına yerleşen binlerce öğrenci, KYK burs başvuruları hakkında araştırma yapıyor. KYK burs başvuru tarihleri için geri sayım sürerken, bursa başvuru şartları da merak ediliyor. 2 ve 4 yıllık üniversite öğrencilerinin başvurabileceği KYK bursu ücretleri de belli oldu. 4 yıllık lisans programlarında eğitim gören üniversite öğrencileri için KYK bursu 500 TL olacak. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? İşte yanıtı!

Giriş Tarihi: 16.09.2019 18:56 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019 18:56
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2019 KYK geri ödemesiz burs başvuru tarihleri! | KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak?

2019 KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak? KYK burs başvuru tarihleri için araştırmalar sürüyor. KYK geri ödemesiz bursundan faydalanmak isteyen öğrenciler, KYK burs başvuruları için sorgulama yapıyor. Peki, KYK geri ödemesiz burs başvurusu ne zaman yapılacak? KYK burs başvuruları E-devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru sırasında öğrencilerden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilecek. İşte, KYK burs başvuruları hakkında tüm merak edilenler!

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2019 KYK geri ödemesiz burs başvuru tarihleri! | KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak?

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yakın zaman içinde başlaması ön görülen KYK burs başvuru işlemi, online olarak oldukça kolay şekilde yapılıyor. Başvuruların geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi e-Devlet üzerinden yapılacağı tahmin ediliyor.

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2019 KYK geri ödemesiz burs başvuru tarihleri! | KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak?

E-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

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2019 KYK geri ödemesiz burs başvuru tarihleri! | KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak?

Öğrencilerin başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşamamaları için öncelikle e-Devlet'e girerek okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleriyle görüşmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

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2019 KYK geri ödemesiz burs başvuru tarihleri! | KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak?

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

2019-2020 eğitim dönemi için kredi ve burs başvuruları KYK'dan bir açıklama gelmedi ancak geçtiğimiz yıl; yurt başvuruları 3 Eylül, burs başvuruları ise 15 Ekim tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl yurt başvurularının 19 Ağustos'ta alınmış olması nedeniyle burs başvurularının da geçen yıla oranla daha erken başlaması bekleniyor.