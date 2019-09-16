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2019 VGM burs başvuruları başladı! Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs başvurusu nasıl yapılır?
2019 VGM burs başvurusu nasıl yapılır? Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs başvuruları başladı. Burs almak isteyen binlerce ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencileri de VGM burs başvurusu hakkında araştırma yapıyor. Peki, VGM burs başvurusu nasıl yapılır? Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen burslar, maddi durumu yetersiz olan öğrencilere verilmektedir. Burs işlemleri; www.vgm.gov.tr adresi üzerinden yapılabiliyor. İşte, VGM burs başvuru işlemleri hakkında tüm merak edilenler!
Giriş Tarihi: 16.09.2019 19:00 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019 19:00
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