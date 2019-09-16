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2019 VGM burs başvuruları başladı! Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs başvurusu nasıl yapılır?

2019 VGM burs başvurusu nasıl yapılır? Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs başvuruları başladı. Burs almak isteyen binlerce ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencileri de VGM burs başvurusu hakkında araştırma yapıyor. Peki, VGM burs başvurusu nasıl yapılır? Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen burslar, maddi durumu yetersiz olan öğrencilere verilmektedir. Burs işlemleri; www.vgm.gov.tr adresi üzerinden yapılabiliyor. İşte, VGM burs başvuru işlemleri hakkında tüm merak edilenler!

Giriş Tarihi: 16.09.2019 19:00 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019 19:00
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2019 VGM burs başvuruları başladı! Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs başvurusu nasıl yapılır?

VGM burs başvurusu nasıl yapılır? 2019 Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuruları başladı. Binlerce ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencisi VGM burs başvurusunda bulunacak. Başvurular, 2019 - 2020 eğitim yılını kapsayacak. Ortaöğrenim Bursu, Vakıflar Yönetmeliğinin; Yükseköğrenim Bursu ise Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin ilgili hükümleri doğrultusunda değerlendirilmektedir. İşte, VGM burs başvurusu nasıl yapılır sorusunun yanıtı!

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2019 VGM burs başvuruları başladı! Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs başvurusu nasıl yapılır?

VGM BURSU NE KADAR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine "Ortaöğrenim Bursu", üniversite öğrencilerine verilen "Yükseköğrenim Bursu" veriyor. Ortaöğrenim bursu başvuruları 9 Eylül ve 9 Ekim tarihleri aralığında alınıyor.

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2019 VGM burs başvuruları başladı! Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs başvurusu nasıl yapılır?

Yükseköğrenim bursu başvuruları 15 Eylül'de başladı ve 30 Ekim tarihine kadar devam edecek.

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2019 VGM burs başvuruları başladı! Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs başvurusu nasıl yapılır?

Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 60,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 250,00 TL, Türkiye'deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 500,00 TL burs verilmektedir.

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2019 VGM burs başvuruları başladı! Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs başvurusu nasıl yapılır?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları sonuçlar açıklandıktan sonra mümkün olan en kısa sürede ödenir. Burs kazanan öğrencilere tamamlamaları gereken belgeler, hesap numarası açtırma ve diğer işlemler ile ilgili olarak Bölge Müdürlüklerimiz tarafından bilgi verilecektir. İlk burs ödemesi Ekim ayından, ödeme yapılan aya kadar geriye dönük olarak yapılır.