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20 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta yine dopdolu! BİM aktüel ürünler listesinde Samsung Galaxy sürprizi!

20 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. Uygun fiyatlı fırsat ürünlerinin yer aldığı BİM aktüel katalog yayınlandı. BİM'de bu hafta yüzlerce farklı aktüel ürün indirimde yer alıyor. BİM aktüel 20 Eylül kataloğunda bu hafta Samsung Galaxy A30 akıllı telefon uygun fiyatı ile dikkat çekiyor. Haberimizden sizler için derlediğimiz BİM aktüel ürünler kataloğuna ulaşabilir ve haftanın indirimli ürünlerini öğrenebilirsiniz. BİM'in diğer dikkat çeken ürünler arasında; elektrikli bisiklet, toz torbasız elektrik süpürgesi gibi ürünler bulunuyor. İşte, 20 Eylül Cuma BİM aktüel ürünler listesi!

Giriş Tarihi: 16.09.2019 18:52 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019 18:52
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20 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta yine dopdolu! BİM aktüel ürünler listesinde Samsung Galaxy sürprizi!

20 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta sürprizlerle müşterilerini şaşırtacak. BİM aktüel ürünler listesi alışveriş severler tarafından araştırılıyor. BİM aktüel 20 Eylül kataloğu yayınlandı. Peki, BİM'de bu hafta neler var? BİM haftanın ürünleri arasında hafta elektrikli bisiklet, Samsung Galaxy A30 akıllı telefon, toz torbasız elektrik süpürgesi gibi ürünler göze çarpıyor. Sizler için derlediğimiz 20 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğunu sayfamızdan inceleyebilir ve ürünlerin fiyat bilgileriyle özelliklerine ulaşabilirsiniz. İşte, 20 Eylül BİM aktüel ürünler listesi!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - 20 EYLÜL CUMA

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20 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta yine dopdolu! BİM aktüel ürünler listesinde Samsung Galaxy sürprizi!

Elektrikli Bisiklet

• 3 kademe LED akü seviye göstergesi

• Kilitli ve taşınabilir akü paketi ile evde şarj imkanı

• "Angel-Eye" gündüz seyir farı ve LED ön far

• Kapaklı ön sepet

• 55 kg ağırlığında kompakt yapı

• Ön 16-2.50 ve arka 14-2.50 ölçüsünde dubleks lastikler

• Alaşım orta ayak

• Geniş konforlu sele

• Yüksek kalite alüminyum alaşım jant

• Entegre korna sistemi

• Metal ön ve arka çamurluklar

• 1530x620x1050mm ölçülerinde

• Arka çanta bağlamaya uygun arka taşıma demiri

• Verimli ve yüksek çekiş gücüne sahip

• 220 Watt Motor

• 35-55 km Maksimum Menzil

• 25 km/h Maksimum Hız

• Ehliyet ve plaka gerektirmez

• ~35 kuruşluk şarj ile

• ~55 km'ye kadar gidebilir

• Elektrik ve pedal ile kullanım imkanı

• Kolay çıkarılıp takılabilen, evde ve iş yerinde şarj edilebilir akü

• Uzun ömürlü 4 adet

• 12 V 14 Ah VRLA Jel Akü

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20 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta yine dopdolu! BİM aktüel ürünler listesinde Samsung Galaxy sürprizi!

Cep Telefonu Samsung Galaxy A30

• Arka Kamera 16.0 MP (F1.7) + 5.0 MP (F2.2)

• Ön Kamera 16.0 Mp (F2.0)

• Video Full HD (1920X1080)

• Parmak İzi Okuyucu

• İşlemci: Octa-Core

• 1.8 GHz + 1.6 GHz

• Android 9.0

• Dahili Hafıza 64 GB

• Ram 4 GB

• Yüz Tanıma

• Batarya 4000 mAh

• 6.4" Ekran Boyutu

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20 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta yine dopdolu! BİM aktüel ürünler listesinde Samsung Galaxy sürprizi!

Toz Torbasız Elektrik Süpürgesi 4A Atria

• 1,5 litre toz haznesi

• ~5 m güç kablosu

• Teleskopik vakum borusu

• Kenar köşe aparatı, mobilya temizleme aparatı, yer aparatı

• Otomatik kablo sarıcı

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20 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta yine dopdolu! BİM aktüel ürünler listesinde Samsung Galaxy sürprizi!

Buharlı Ütü

•140 gr şok buhar

• 35 gr/dk sürekli buhar

• Durilium Airglide Taban