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11 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatacak? KYK burs ve kredi ilk ödemeleri hangi tarihte başlıyor? Araştırmalar hız kazandı... KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatacak? KYK burs ve kredi ilk ödemeleri hangi tarihte başlıyor? Araştırmalar hız kazandı...
KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. T.C Kimlik numarasının son hanesine göre hesaplara yatacak ödemeler için sorgulamalar sürüyor. KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin taahhütname onay işlemlerini yapmaya devam ediyorlar. Öğrenciler gelecek son dakika açıklamalarını bekliyor. İşte, KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatacak? KYK burs ve kredi ilk ödemeleri hangi tarihte başlıyor? Araştırmalar hız kazandı...
Giriş Tarihi: 11.12.2020 23:09 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020 23:15
KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatacak? KYK burs ve kredi ilk ödemeleri hangi tarihte başlıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Onay işlemlerini tamamlayan öğrenciler ise KYK burs ve kredi ilk ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağını araştırıyor. Gözler ise gelecek resmi açıklamaya çevrildi. İşte, KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatacak? KYK burs ve kredi ilk ödemeleri hangi tarihte başlıyor? Araştırmalar hız kazandı...
GALERİ DEVAM EDİYOR KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?
KYK burs ve kredi başvuru ücretlerinin Ocak ayı içerisinde ödenmeye başlanması bekleniyor.
KYK BURS ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK VE NE KADAR? 2020 2021 KYK BURS KREDİLERİ İLK ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?
KYK burs ücretleri yatacağı tarih ile ilgili açıklama geldi. KYK burs ücret ödemeleri kimlik numarasına göre yapılıyor.
ÖDEMELER KİMLİK NUMARASINA GÖRE YAPILACAK
TC kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Aralık, "2" olanlar 7 Aralık, "4" olanlar 8 Aralık, "6" olanlar 9 Aralık, "8" olanlar ise 10 Aralık'ta ödemelerini alabilecek.
KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?
Burs/kredi miktarları
2020 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 550 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1100 lira, doktora öğrencileri için ise 1650 lira. 2021 yılı için geçerli olacak olan tutarlar ise Ocak ayında belirlenecek.
Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, 12 kamu kurum ve kuruluşu aracılığıyla teyit ediliyor. Yapılan değerlendirme sonucunda durumu mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsisinde bulunuluyor.