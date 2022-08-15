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Haberler Galeri KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman? 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman yapılacak? Gözler GSB'de!

KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman? 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman yapılacak? Gözler GSB'de!

KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman? 2022-2023 KYK burs ve kredi başvurusu yapmak isteyen öğrenciler, GSB'den gelecek açıklamaları beklemeye başladı. 2022 YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından burs ve kredi başvuruları hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman? 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman yapılacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.08.2022 10:37
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KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman? 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman yapılacak? Gözler GSB’de!

KYK burs ve kredi başvuru takvimi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2022 YKS tercih sonuçları ile birlikte gözler GSB'den gelecek açıklamalara çevrildi. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından her eğitim öğretim dönemi sürecinde sağlanan burs ve kredi ödemelerinden faydalanmak isteyen öğrenciler, başvuruların başlayacağı tarihi beklemeye geçti. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman? 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman yapılacak? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman? 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman yapılacak? Gözler GSB’de!

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

GSB tarafından henüz KYK burs ve kredi başvuru takvimi açıklanmadı. 2022 KYK burs ve kredi başvurularının başlayacağı tarih belli olduğunda ahaber.com.tr'de olacak.

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KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman? 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman yapılacak? Gözler GSB’de!

KYK BURS VE KREDİ MİKTARI NE KADAR?

Lisans: 850 TL

Yüksek lisans: 1700 TL

Doktora: 2.550 TL

Burs ödemeleri, bir eğitim senesinde 12 defa yapılıyor.

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KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman? 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman yapılacak? Gözler GSB’de!

İlk defa burs/kredi alacak öğrencilerin taahhütnamelerini nasıl ve ne zaman düzenlemeleri gerekmektedir?

Burs veya kredi tahsis edilen 18 yaş ve üzerinde olan öğrenciler taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığın linkine ulaşarak e-Devlet şifreleri ile; 18 yaşından küçük öğrenciler, taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığın linkine ulaşarak anne veya babanın e-Devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-Devlet şifreleri ile; 15 yaşından küçük ya da anne ve babası olmayan öğrenciler ise anne veya babaları şayet her ikisi de yoksa kanunu vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden herhangi birine belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabilirler.

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KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman? 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman yapılacak? Gözler GSB’de!

KREDİNİN BURSA DÖNÜŞMESİ İÇİN NE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR?

Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; (öncelikli burs verilecek öğrenciler) kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile veya bizzat Genel Müdürlük adresine müracaat etmesi gerekmektedir.