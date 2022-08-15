15 Ağustos 2022, Pazartesi
KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman? 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman yapılacak? Gözler GSB'de!
KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman? 2022-2023 KYK burs ve kredi başvurusu yapmak isteyen öğrenciler, GSB'den gelecek açıklamaları beklemeye başladı. 2022 YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından burs ve kredi başvuruları hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman? 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman yapılacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 15.08.2022 10:37
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