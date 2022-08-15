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Haberler Galeri Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? 2022-2023 AÖF kayıt yenileme ne zaman başlıyor? Akademik takvim...

Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? 2022-2023 AÖF kayıt yenileme ne zaman başlıyor? Akademik takvim...

Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman? 2022 YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından AÖF'e kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, konu hakkında detayları araştırmaya başladı. Anadolu Üniversitesi tarafından AÖF kayıt tarihleri açıklandı. AÖF kayıt tarihlerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? AÖF kayıt yenileme ne zaman başlıyor? İşte 2022-2023 AÖF akademik takvim...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.08.2022 10:47
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Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? 2022-2023 AÖF kayıt yenileme ne zaman başlıyor? Akademik takvim...

Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından 2022-2023 akademik takvim açıklandı. Bugün YKS tercih sonuçlarının açıklanması ile birlikte AÖF tercihi yapan öğrenciler, açıköğretim kayıtlarını araştırmaya başladı. Peki, açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? 2022-2023 AÖF kayıt yenileme ne zaman başlıyor? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? 2022-2023 AÖF kayıt yenileme ne zaman başlıyor? Akademik takvim...

2022-2023 AÖF YENİ KAYIT TARİHLERİ

AÖF ikinci üniversite kayıt: 22 Ağustos - 17 Ekim 2022
ÖSYS Yeni Kayıt: 22-26 Ağustos 2022
ANADOLUYÖS: 22 Ağustos - 17 Ekim 2022
Ek Yerleştirme - Dikey Geçiş: ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacak.
Sağlık Lisans Tamamlama: YÖK tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacak.
Yatay Geçiş: 12 Eylül - 16 Eylül 2022
Yatay Geçiş Ders Ekleme: 10 Ekim - 17 Ekim 2022

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Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? 2022-2023 AÖF kayıt yenileme ne zaman başlıyor? Akademik takvim...

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

2022-2023 güz dönemi AÖF kayıt yenileme işlemleri 03-17 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Ders seçimi, işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacak.

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Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? 2022-2023 AÖF kayıt yenileme ne zaman başlıyor? Akademik takvim...

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecek. Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecek.

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Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? 2022-2023 AÖF kayıt yenileme ne zaman başlıyor? Akademik takvim...

AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?

Güz Dönemi Vize Sınavı: 10-11 Aralık 2022

Güz Dönemi Final Sınavı: 21- 22 Ocak 2023