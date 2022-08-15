Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? 2022-2023 AÖF kayıt yenileme ne zaman başlıyor? Akademik takvim...

Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından 2022-2023 akademik takvim açıklandı. Bugün YKS tercih sonuçlarının açıklanması ile birlikte AÖF tercihi yapan öğrenciler, açıköğretim kayıtlarını araştırmaya başladı. Peki, açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? 2022-2023 AÖF kayıt yenileme ne zaman başlıyor? İşte haberin detayları...