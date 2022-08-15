15 Ağustos 2022, Pazartesi
Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? 2022-2023 AÖF kayıt yenileme ne zaman başlıyor? Akademik takvim...
Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman? 2022 YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından AÖF'e kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, konu hakkında detayları araştırmaya başladı. Anadolu Üniversitesi tarafından AÖF kayıt tarihleri açıklandı. AÖF kayıt tarihlerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? AÖF kayıt yenileme ne zaman başlıyor? İşte 2022-2023 AÖF akademik takvim...
Giriş Tarihi: 15.08.2022 10:47
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