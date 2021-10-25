25 Ekim 2021, Pazartesi
KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı? Ek tercih KYK yurt başvuruları ne zaman 2021? Gözler açıklamada...
KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi Yurtlar Kurumu tarafından burs başvuru tarihlerinin başlayacağı tarih bekleniyor. Diğer yandan ek tercihler sonrası istedikleri programa yerleşecek adaylar, yurt başvuru tarihlerini merak ediyor. İşte, KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı? Ek tercih KYK yurt başvuruları ne zaman 2021? Gözler açıklamada...
Giriş Tarihi: 25.10.2021 23:19 Güncelleme Tarihi: 25.10.2021 23:20
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