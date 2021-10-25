Kabine Toplantısı son dakika: Sokağa çıkma yasağı geri mi geliyor? Yasaklar yeniden mi gelecek?

Sokağa çıkma yasağı geri mi geliyor? Yasaklar yeniden mi gelecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında bulunuyor. Türkiye, Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ile ilgili gelecek olan açıklamayı bekliyor. Bu noktada, Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Bakanlar Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bugün toplanıyor. Toplantıdan çıkacak kararlar merakla bekleniyor. İşte, Sokağa çıkma yasağı geri mi geliyor? Yasaklar yeniden mi gelecek?