25 Ekim 2021, Pazartesi
Kabine Toplantısı son dakika: Sokağa çıkma yasağı geri mi geliyor? Yasaklar yeniden mi gelecek?
Sokağa çıkma yasağı geri mi geliyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Son dönemde artan koronavirüs vaka sayıları sonrasında alınacak kararlar merak ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararlar yakından takip ediliyor. Aşılama hızının artması ve alınan tedbirlerin etkisini göstermesi sonrasında alınacak kararlar sorgulanıyor. İşte, sokağa çıkma yasağı geri mi geliyor? Yasaklar yeniden mi gelecek?
Giriş Tarihi: 25.10.2021 18:11
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