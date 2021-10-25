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Kabine Toplantısı son dakika: Sokağa çıkma yasağı geri mi geliyor? Yasaklar yeniden mi gelecek?

Sokağa çıkma yasağı geri mi geliyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Son dönemde artan koronavirüs vaka sayıları sonrasında alınacak kararlar merak ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararlar yakından takip ediliyor. Aşılama hızının artması ve alınan tedbirlerin etkisini göstermesi sonrasında alınacak kararlar sorgulanıyor. İşte, sokağa çıkma yasağı geri mi geliyor? Yasaklar yeniden mi gelecek?

Giriş Tarihi: 25.10.2021 18:11
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Kabine Toplantısı son dakika: Sokağa çıkma yasağı geri mi geliyor? Yasaklar yeniden mi gelecek?

Sokağa çıkma yasağı geri mi geliyor? Yasaklar yeniden mi gelecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında bulunuyor. Türkiye, Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ile ilgili gelecek olan açıklamayı bekliyor. Bu noktada, Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Bakanlar Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bugün toplanıyor. Toplantıdan çıkacak kararlar merakla bekleniyor. İşte, Sokağa çıkma yasağı geri mi geliyor? Yasaklar yeniden mi gelecek?

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Kabine Toplantısı son dakika: Sokağa çıkma yasağı geri mi geliyor? Yasaklar yeniden mi gelecek?

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDA KRİTİK KABİNE TOPLANTISI

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplandı. Bakanlar Kurulu'nda sıcak gündem ve dış politikaya ilişkin önemli konular masaya yatırılacak ve ilgili bakanlar tarafından sunum yapılacak.

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Kabine Toplantısı son dakika: Sokağa çıkma yasağı geri mi geliyor? Yasaklar yeniden mi gelecek?

ROMA'DAKİ TOPLANTI ÖNCESİ YOL HARİTASI BELİRLENECEK

Bu ayın sonunda İtalya'nın Başkenti Roma, G20 Liderler Zirvesine ev sahipliği yapacak. Liderler Zirvesi öncesi son hazırlıklar ve yol haritası Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında görüşülecek. Burada ele alınması beklenen konular üzerinde kapsamlı değerlendirmeler yapılacak.

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Kabine Toplantısı son dakika: Sokağa çıkma yasağı geri mi geliyor? Yasaklar yeniden mi gelecek?

TERÖRE KARŞI KARARLILIK

Terörle mücadele de kabine toplantısı gündeminde yer alıyor. Terörle mücadele de Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin gündeminde olacak. Terör örgütleri PKK/PYD, FETÖ ve DEAŞ ile mücadelede gelinen son nokta değerlendirilecek.

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Kabine Toplantısı son dakika: Sokağa çıkma yasağı geri mi geliyor? Yasaklar yeniden mi gelecek?

SURİYE'DEKİ TEHDİT VE YENİ PLAN

Terörle mücadelenin yanında Türkiye için masada bir alternatif olan sınır güvenliğimizi temin ve operasyon konusu da enine boyuna değerlendirilecek.