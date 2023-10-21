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Haberler Galeri KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇ EKRANI 2023! KYK burs başvurusu ne zaman açıklanacak? GSB son dakika duyuru...

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇ EKRANI 2023! KYK burs başvurusu ne zaman açıklanacak? GSB son dakika duyuru...

"Kyk burs başvuruları ne zaman açıklanacak?" sorusu binlerce öğrenci tarafından sorgulanıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen KYK burs başvuru süreci, 19 Ekim tarihinde sona erdi. Bu tarihe kadar burs başvurusu yapan yükseköğrenim öğrencileri, ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları, sonuçları beklemeye başladı. Peki, KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? İşte, GSB son duyurular...

Giriş Tarihi: 21.10.2023 08:47 Güncelleme Tarihi: 21.10.2023 08:47
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KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇ EKRANI 2023! KYK burs başvurusu ne zaman açıklanacak? GSB son dakika duyuru...

2023 KYK Burs ve Kredi başvuruları sona erdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, burs ve kredi başvurularının başlamasıyla ilgili önemli bir duyuru yapmıştı. Başvurular, elektronik hizmetlerin merkezi olan e-Devlet üzerinden alındı. Şimdi ise başvuru sonuçları ve ödemelerin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇ EKRANI 2023! KYK burs başvurusu ne zaman açıklanacak? GSB son dakika duyuru...

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI SONA ERDİ

19 Ekim Perşembe saat 23.59'a kadar devam eden burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden alındı.

Burs/kredi başvuruları e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet'teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinin düzeltilmesini istemeleri gerekiyor.

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KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇ EKRANI 2023! KYK burs başvurusu ne zaman açıklanacak? GSB son dakika duyuru...

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek.

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KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇ EKRANI 2023! KYK burs başvurusu ne zaman açıklanacak? GSB son dakika duyuru...

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs ve kredi başvuruları, 12-19 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleşecek.

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KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇ EKRANI 2023! KYK burs başvurusu ne zaman açıklanacak? GSB son dakika duyuru...

Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları kasım ayında başlamış ve sonuçlar 16 Aralık'ta açıklanmıştı.

Buna göre; KYK burs başvuru sonuçlarının bu yıl kasım ayında açıklanması bekleniyor.