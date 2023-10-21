KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇ EKRANI 2023! KYK burs başvurusu ne zaman açıklanacak? GSB son dakika duyuru...

2023 KYK Burs ve Kredi başvuruları sona erdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, burs ve kredi başvurularının başlamasıyla ilgili önemli bir duyuru yapmıştı. Başvurular, elektronik hizmetlerin merkezi olan e-Devlet üzerinden alındı. Şimdi ise başvuru sonuçları ve ödemelerin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. İşte konuya ilişkin detaylar...