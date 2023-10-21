21 Ekim 2023, Cumartesi
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇ EKRANI 2023! KYK burs başvurusu ne zaman açıklanacak? GSB son dakika duyuru...
"Kyk burs başvuruları ne zaman açıklanacak?" sorusu binlerce öğrenci tarafından sorgulanıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen KYK burs başvuru süreci, 19 Ekim tarihinde sona erdi. Bu tarihe kadar burs başvurusu yapan yükseköğrenim öğrencileri, ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları, sonuçları beklemeye başladı. Peki, KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? İşte, GSB son duyurular...
Giriş Tarihi: 21.10.2023 08:47 Güncelleme Tarihi: 21.10.2023 08:47
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