20 liradan satılıyor, o ilde hasadı başladı! Canan Karatay’ın öve öve bitiremediği besin...

Beyaz lahana üretiminde Türkiye'de ikinci sırada yer alan Niğde'de lahana hasadı devam ediyor.

Başta Kaynarca köyü olmak üzere 25 köy ve kasabada 20 bin dekar alanda 1500 üreticinin geçim kaynağı olan lahana üreticisi, bu sene verim ve fiyatlardan memnun.

20 bin dekar alanda devam eden beyaz lahana hasadı yapan çiftçileri ziyaret eden Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş, lahananın Niğde üreticilerinin ekonomisine ciddi katkısı olduğunu söyledi.