21 Ekim 2023, Cumartesi
20 liradan satılıyor, o ilde hasadı başladı! Canan Karatay'ın öve öve bitiremediği besin...
Canan Karatay'ın "en sağlıklı sebze" olarak tanımladığı sebze, hasat zamanı geldi. O ilde kilosu 20 TL'den satılmaya başladı. Hasat dönemi, bölge çiftçileri için yılın en önemli dönemlerinden biri haline gelirken, aynı zamanda Türkiye'nin genel lahana üretimine de önemli bir katkı sağlıyor. Karatay'ın önerdiği bu sebze, sağlıklı beslenmek isteyen kişiler tarafından tercih ediliyor.
Giriş Tarihi: 21.10.2023 13:08 Güncelleme Tarihi: 21.10.2023 13:39
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