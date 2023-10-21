21 Ekim 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 20 liradan satılıyor, o ilde hasadı başladı! Canan Karatay'ın öve öve bitiremediği besin...

20 liradan satılıyor, o ilde hasadı başladı! Canan Karatay'ın öve öve bitiremediği besin...

Canan Karatay'ın "en sağlıklı sebze" olarak tanımladığı sebze, hasat zamanı geldi. O ilde kilosu 20 TL'den satılmaya başladı. Hasat dönemi, bölge çiftçileri için yılın en önemli dönemlerinden biri haline gelirken, aynı zamanda Türkiye'nin genel lahana üretimine de önemli bir katkı sağlıyor. Karatay'ın önerdiği bu sebze, sağlıklı beslenmek isteyen kişiler tarafından tercih ediliyor.

Giriş Tarihi: 21.10.2023 13:08 Güncelleme Tarihi: 21.10.2023 13:39
  • 1
  • 9
20 liradan satılıyor, o ilde hasadı başladı! Canan Karatay’ın öve öve bitiremediği besin...

Canan Karatay tarafından "En sağlıklı besinlerden biri" olarak önerilen lahana, hasat mevsimine girmesiyle birlikte sofralarda daha fazla yer bulmaya başlıyor. İşte, beyaz lahananın bilinmeyen faydaları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
20 liradan satılıyor, o ilde hasadı başladı! Canan Karatay’ın öve öve bitiremediği besin...

KARATAY HOCA AÇIKLADI: "KANSERİ ÖNLÜYOR"

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, dünyanın en sağlıklı yiyeceklerinden birinin lahana olduğunu söyledi.

  • 3
  • 9
20 liradan satılıyor, o ilde hasadı başladı! Canan Karatay’ın öve öve bitiremediği besin...

Karatay, "Lahananın turşusu dünyanın en önemli tıbbi malzemelerinden biridir. Kanser olmanızı önler, kalp hastası olmanızı önler, alzheimer olmanızı önler, karaciğerinizin yağını giderir, şekerinizi düzenler" dedi.

  • 4
  • 9
20 liradan satılıyor, o ilde hasadı başladı! Canan Karatay’ın öve öve bitiremediği besin...

Beyaz lahana üretiminde Türkiye'de ikinci sırada yer alan Niğde'de lahana hasadı devam ediyor.

Başta Kaynarca köyü olmak üzere 25 köy ve kasabada 20 bin dekar alanda 1500 üreticinin geçim kaynağı olan lahana üreticisi, bu sene verim ve fiyatlardan memnun.

20 bin dekar alanda devam eden beyaz lahana hasadı yapan çiftçileri ziyaret eden Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş, lahananın Niğde üreticilerinin ekonomisine ciddi katkısı olduğunu söyledi.

  • 5
  • 9
20 liradan satılıyor, o ilde hasadı başladı! Canan Karatay’ın öve öve bitiremediği besin...

Asım Baş, "Yaklaşık 20 bin dekarlık bir sahada 135 bin ton üretimimiz var. Lahana ilimizde üreticilerimizin ekonomisine ciddi katkı sağlayan bir ürün. Beyaz lahanada birinci olduğumuz dönemler de oluyor. Kaynarca başta olmak üzere 25 köy ve kasabamızda 1500 üreticimizin geçim kaynağı" dedi.