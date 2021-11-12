KYK burs sonuçları için dikkat çeken tarih! 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuruları tamamlandı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Milyonlarca öğrencinin merakla araştırdığı KYK burs sonuçları ile ilgili ahaber.com.tr olarak araştırdığımız verilere göre o tarih dikkat çekiyor. Peki, 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında merak edilenler...
Giriş Tarihi: 12.11.2021
15:21 Güncelleme Tarihi: 12.11.2021
15:21
KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite öğrencilerine yönelik verilen burs ve kredi için son viraja girildi. 10 Kasım'da sona eren burs başvurularının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Milyonlarca öğrenci heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
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KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK burs ve kredi sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Ancak, 2020 yılı burs başvuruları 28 Ekim - 8 Kasım 2020 tarihlerinde alınmış sonuçlar 29 gün sonra yani 7 Aralık 2020'de açıklanmıştı. 2021 yılı burs başvuruları ise 10 Kasım'da sona erecek. Buna göre, 2021 KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının 1 ay içerisinde açıklanması bekleniyor.
Sonuçlar, KYK'nın resmi internet sitesinden (sonuc.kyk.gov.tr) duyurulacak.
TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?
Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden burs/kredi onay işlemi ekranında yer alan "taahhütname onayı" işlemini yapmaları gerekmektedir. Taahhütname onayı yapmayan öğrenciye ödeme yapılmamaktadır.
KREDİNİN BURSA DÖNÜŞMESİ İÇİN NE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR?
Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; (öncelikli burs verilecek öğrenciler) kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile veya bizzat Genel Müdürlük adresine müracaat etmesi gerekmektedir.
İlk defa burs/kredi alacak öğrencilerin taahhütnamelerini nasıl ve ne zaman düzenlemeleri gerekmektedir?
Burs veya kredi tahsis edilen 18 yaş ve üzerinde olan öğrenciler taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığın linkine ulaşarak e-Devlet şifreleri ile; 18 yaşından küçük öğrenciler, taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığın linkine ulaşarak anne veya babanın e-Devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-Devlet şifreleri ile; 15 yaşından küçük ya da anne ve babası olmayan öğrenciler ise anne veya babaları şayet her ikisi de yoksa kanunu vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden herhangi birine belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabilirler.