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Haberler Galeri Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Kasım ayı CTE cezaevi izinleri bitti mi? Cezaevi izinleri ne zaman bitecek?

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Kasım ayı CTE cezaevi izinleri bitti mi? Cezaevi izinleri ne zaman bitecek?

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Kasım ayı CTE cezaevi izinleri bitti mi? Pandemi nedeniyle izne çıkartılan açık cezaevindeki mahkumlar ve yakınları, cezaevi izinleri ne zaman bitecek sorusuna yanıt arıyor. Mahkumlar geçtiğimiz yıldan bu yana cezaevlerinde değil, izinli sayılarak dışarıda kalıyor. Ancak bu durumun sona ereceği tarih yaklaştıkça, mahkumlar ve mahkum yakınları konuyla ilgili araştırma yapıyor. Peki; açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?

Giriş Tarihi: 12.11.2021 12:02 Güncelleme Tarihi: 12.11.2021 12:02
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Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Kasım ayı CTE cezaevi izinleri bitti mi? Cezaevi izinleri ne zaman bitecek?

Kasım ayı CTE cezaevi izinleri bitti mi? Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevinde kalan milyonlarca mahkum cezaevi izinlerinin ne zaman biteceğini merak ediyor. 15 Nisan 2020'de başlayan izin süreci, son olarak Kasım ayı sonuna kadar uzatılmıştı. Mahkumlar ve yakınları açık cezaevi izinlerinin yeniden uzatılıp uzatılmayacağını araştırıyor.

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Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Kasım ayı CTE cezaevi izinleri bitti mi? Cezaevi izinleri ne zaman bitecek?

Başkan Erdoğan önderliğinde hafta başında toplanan kabinenin önemli gündem başlıklarından biri de açık cezaevlerinden izne gönderilen hükümlülerdi.

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Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Kasım ayı CTE cezaevi izinleri bitti mi? Cezaevi izinleri ne zaman bitecek?

Salgın başlangıcında yoğunluğu azaltmak için açık cezaevlerindeki hükümlüler, ilk olarak 15 Nisan'da "izinli" olarak evlerine gönderilmişti. 31 Mayıs 2020'den bu yana 9 kez uzatılan açık cezaevi izinleri 30 Kasım'da sona eriyor.

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Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Kasım ayı CTE cezaevi izinleri bitti mi? Cezaevi izinleri ne zaman bitecek?

Daha önce 9 kez uzatılan iznin 30 Kasım'da sona ereceği açıklanmıştı.

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Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Kasım ayı CTE cezaevi izinleri bitti mi? Cezaevi izinleri ne zaman bitecek?

31 Mayıs 2020'den bu yana 9 kez uzatılan açık cezaevi izinleri 30 Kasım'da sona eriyor. 30 Kasım'a kadar yeni bir yasal düzenleme yapılmazsa ceza sürelerini doldurmayan binlerce mahkum yeniden cezaevine dönecek.