Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Kasım ayı CTE cezaevi izinleri bitti mi? Cezaevi izinleri ne zaman bitecek?

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Kasım ayı CTE cezaevi izinleri bitti mi? Pandemi nedeniyle izne çıkartılan açık cezaevindeki mahkumlar ve yakınları, cezaevi izinleri ne zaman bitecek sorusuna yanıt arıyor. Mahkumlar geçtiğimiz yıldan bu yana cezaevlerinde değil, izinli sayılarak dışarıda kalıyor. Ancak bu durumun sona ereceği tarih yaklaştıkça, mahkumlar ve mahkum yakınları konuyla ilgili araştırma yapıyor. Peki; açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?