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Haberler Galeri 1915 Çanakkale Köprüsü için hazırlıklar tamam! Son tabliye montajı Başkan Erdoğan'ın katılacağı törenle yapılacak

1915 Çanakkale Köprüsü için hazırlıklar tamam! Son tabliye montajı Başkan Erdoğan'ın katılacağı törenle yapılacak

Son dakika haberine göre: Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında yapımı devam eden "1915 Çanakkale Köprüsü"nde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı. Son tabliye montajı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün katılacağı törenle yapılacak.

Giriş Tarihi: 13.11.2021 09:16 Güncelleme Tarihi: 13.11.2021 09:35
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1915 Çanakkale Köprüsü için hazırlıklar tamam! Son tabliye montajı Başkan Erdoğan’ın katılacağı törenle yapılacak

Cumhuriyet'in 100'üncü yılını simgeleyen, 2023 metrelik orta açıklığıyla da 'dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü' olan 1915 Çanakkale Köprüsü, Avrupa ve Asya kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayacak.

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1915 Çanakkale Köprüsü için hazırlıklar tamam! Son tabliye montajı Başkan Erdoğan’ın katılacağı törenle yapılacak

1915 Çanakkale Köprüsü, 5 bine yakın çalışanla 24 saat aralıksız devam eden mesai sonucu 4,5 yılın ardından tamamlanma aşamasına geldi.

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1915 Çanakkale Köprüsü için hazırlıklar tamam! Son tabliye montajı Başkan Erdoğan’ın katılacağı törenle yapılacak

Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı tarih olan 18 Mart'ı simgeleyen, 318 metre yüksekliğe sahip köprü kulelerinin tamamlanmasının ardından ana halatların montajı yapıldı.

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1915 Çanakkale Köprüsü için hazırlıklar tamam! Son tabliye montajı Başkan Erdoğan’ın katılacağı törenle yapılacak

Son olarak da köprünün araç geçiş yolu için tabliye bloklarının montajına başlandı. Araç geçiş yolunu oluşturacak 87 tabliye blokundan 81'inin montajı geçen ay tamamlandı. Avrupa ve Asya kıtalarını birbirine bağlayacak araç geçiş yolu, Lapseki ve Gelibolu yakasındaki kule diplerinde bekletilen, birbirine kaynatılmış 3'er tabliye blokunun vinçle yukarı kaldırılmasıyla bitmiş olacak.

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1915 Çanakkale Köprüsü için hazırlıklar tamam! Son tabliye montajı Başkan Erdoğan’ın katılacağı törenle yapılacak

AÇILIŞI 18 MART 2022'DE
Bir süredir montajı tamamlanan 81 tabliye blokunun kaynak ve izolasyon işleriyle aydınlatma direkleri ve korkulukların montajı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünün kutlanacağı 18 Mart 2022'de yine Başkan Erdoğan tarafından yapılacak. Çanakkale Boğazı'nda böylece 6 dakika gibi kısa sürede kesintisiz ulaşım imkanı sunulacak.

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