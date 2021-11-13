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1915 Çanakkale Köprüsü için hazırlıklar tamam! Son tabliye montajı Başkan Erdoğan'ın katılacağı törenle yapılacak
Son dakika haberine göre: Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında yapımı devam eden "1915 Çanakkale Köprüsü"nde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı. Son tabliye montajı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün katılacağı törenle yapılacak.
Giriş Tarihi: 13.11.2021 09:16Güncelleme Tarihi: 13.11.2021 09:35