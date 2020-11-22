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Haberler Galeri KYK burs sonuçları için beklenen tarih! KYK 2020 burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

KYK burs sonuçları için beklenen tarih! KYK 2020 burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

KYK 2020 burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. KYK burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2020-2021 KYK burs ve kredi başvurularının sonlanmasının ardından, sonuçların açıklanacağı tarih bekleniyor. Merak edilen tarih ile ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, KYK 2020 burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Giriş Tarihi: 22.11.2020 15:45 Güncelleme Tarihi: 22.11.2020 15:55
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KYK burs sonuçları için beklenen tarih! KYK 2020 burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
KYK burs sonuçları için beklenen tarih! KYK 2020 burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

KYK 2020 burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından öğrencilere sağlanan ödemeler için başvuru sonucu merak ediliyor. Devlet tarafından sağlanan destek ödemeleri için başvurular 8 Kasım tarihinde sona erdi. Burs ya da kredi imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler başvuru sonuçlarını heyecanla bekliyor. İşte, KYK 2020 burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KYK burs sonuçları için beklenen tarih! KYK 2020 burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
KYK burs sonuçları için beklenen tarih! KYK 2020 burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gençlik Spor Bakanlığı ve KYK'dan henüz bir açıklama gelmedi ancak geçen yıl burs başvuruları 24 Ekim'de son bulmuştu. KYK sonuçları ise 16 Kasım'da adayların erişimine açılmıştı. Bu nedenle aralık ayı başında burs sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

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KYK burs sonuçları için beklenen tarih! KYK 2020 burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
KYK burs sonuçları için beklenen tarih! KYK 2020 burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

KYK BURSUNDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Ön lisans öğrencileri, lisans öğrencileri, iki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez. Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez). ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler, Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler burstan yararlanabilmektedir.

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KYK burs sonuçları için beklenen tarih! KYK 2020 burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
KYK burs sonuçları için beklenen tarih! KYK 2020 burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Öte yandan bir öğrenci hem kredi hem de burs alamaz. Burs sonucu sorgulamak isteyen öğrenciler, https://www.turkiye.gov.tr/kyk-ogrenim-katki-kredisi-ve-burs-sorgulama adresinden sonuçlara ulaşabilecek.

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KYK burs sonuçları için beklenen tarih! KYK 2020 burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
KYK burs sonuçları için beklenen tarih! KYK 2020 burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

Burs/kredi miktarı lisansta aylık 550 lira, yüksek lisansta 1100 lira, doktorada da 1650 lira olarak ödenecek.