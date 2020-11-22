KYK 2020 burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından öğrencilere sağlanan ödemeler için başvuru sonucu merak ediliyor. Devlet tarafından sağlanan destek ödemeleri için başvurular 8 Kasım tarihinde sona erdi. Burs ya da kredi imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler başvuru sonuçlarını heyecanla bekliyor. İşte, KYK 2020 burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?