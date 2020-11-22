İşgalci Ermenistan'a destek için gitmişlerdi! Yunan sporcu öldürüldü

Dağlık Karabağ'da diz çöküp 10 Kasım anlaşmasını imzalayan Ermenistan'da ortalık tam anlamıyla toz duman. Cuma günü Erivan'a giden Rus heyeti ise dün de Bakü'de temaslarda bulundu. İstifa eden Ermeni generalin itirafı ise dünyayı şoke etti. Öte yandan iki Yunan sporcunun Azerbaycan'a karşı işgalci Ermenistan'ın yanında savaşmak için gönüllü olduğu, birinin öldürüldüğü ortaya çıktı.