Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
22 Kasım 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri İşgalci Ermenistan'a destek için gitmişlerdi! Yunan sporcu öldürüldü İşgalci Ermenistan'a destek için gitmişlerdi! Yunan sporcu öldürüldü Son dakika haberine göre; Yunan gazeteci Krikor Tsakitzian, Dedeağaç'tan iki Yunan sporcunun Azerbaycan'a karşı işgalci Ermenistan'ın yanında savaşmak için gönüllü olduğunu yazdı. Yunan ordusunda özel kuvvetlerde görev yaptıkları iddia edilen kardeşlerden biri, Ermenistan saflarında savaştığı Dağlık Karabağ'da öldürüldü. Giriş Tarihi: 22.11.2020 14:21 Güncelleme Tarihi: 22.11.2020 14:24
Dağlık Karabağ'da diz çöküp 10 Kasım anlaşmasını imzalayan Ermenistan'da ortalık tam anlamıyla toz duman. Cuma günü Erivan'a giden Rus heyeti ise dün de Bakü'de temaslarda bulundu. İstifa eden Ermeni generalin itirafı ise dünyayı şoke etti. Öte yandan iki Yunan sporcunun Azerbaycan'a karşı işgalci Ermenistan'ın yanında savaşmak için gönüllü olduğu, birinin öldürüldüğü ortaya çıktı.
GALERİ DEVAM EDİYOR İSTİFA EDEN GENERAL İTİRAF ETTİ Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndaki görevinden istifa eden General Movses Hakopyan, Ermenistan ordusunun Dağlık Karabağ'daki çatışmalar sırasında nükleer başlık takılabilen Rus yapımı İskender füzesini kullandığını itiraf etti.
Ermenistan ordusunun sivil yerleşim yerlerine İskender füzeleriyle saldırdığına dair iddiaları değerlendiren Hakopyan, "Ermenistan ordusu, Dağlık Karabağ'daki çatışmalar sırasında İskender füzelerini kullandı, ancak nerede kullanıldığına dair bilgi veremem" dedi.
Ermenistan'ın Rusya'dan Su-30M savaş uçakları almasına yönelik eleştirilerde bulunan Hakopyan, "Uçakları gerekli füzeleri alamadığımız için kullanamadık. Rusya bu füzelerin satışını engelledi. Ayrıca işe yaramayan hava savunma sistemleri aldık" diye konuştu.
Ermenistan Başsavcılığı, Hakopyan'ın açıklamalarına soruşturma başlatılacağını bildirdi.