Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
03 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri 3 Aralık en güzel Dünya Engelliler Günü resimleri! 3 Aralık en yeni yazılı Dünya Engelliler Günü fotoğrafları! Şiirleri... 3 Aralık en güzel Dünya Engelliler Günü resimleri! 3 Aralık en yeni yazılı Dünya Engelliler Günü fotoğrafları! Şiirleri...
3 Aralık en güzel Engelliler Günü resimleri ve şiirleri son günlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Engellilerin sorunlarına dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için bu özel günde en güzel kutlama mesajlarını sizler için derledik. İşte, 3 Aralık en güzel Dünya Engelliler Günü resimleri ve 3 Aralık en yeni yazılı Dünya Engelliler Günü fotoğrafları...
Giriş Tarihi: 02.12.2020 23:20 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020 23:24
3 Aralık en güzel Dünya Engelliler Günü resimleri ve mesajları günün en çok sorgulanan konuları arasında yer alıyor. Engelliler gününde farkındalık yaratmak ve yaşanan sorunlarına dikkat çekmek amacıyla tüm gelişmeleri yazımızda bir araya getirdik. Bu anlamlı ve özel günün farkına varmayı ve herkese fark ettirmeyi amaçlayan vatandaşlar, en güzel mesajları sorguluyor. İşte, 3 Aralık en yeni yazılı Dünya Engelliler Günü fotoğrafları ve şiirleri...
GALERİ DEVAM EDİYOR DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ MESAJLARI!
-Empati yapsak yeter bir şeylerin farkında olabilmek için…. Engelsiz bir yaşam ancak böyle mümkün..
-Dünya Engelliler Farkındalık Günü'nde hepimizin birer engelli adayı olduğu gerçeğinin farkında olan bireyler olarak üreten, sosyal hayatın bütün alanlarında aktif biçimde yer alabilen bağımsız bireyler olarak yer alabilmeleri için her alanda gereken duyarlılığın artmasını sağlamamız gerekmektedir.
-3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, engelli kardeşlerimiz ile ilgili toplumsal farkındalığın artmasına, onların hayatlarını kolaylaştıracak yeni adımlar atılmasına vesile olmasını diliyor, bütün engellerin sevgi, saygı ve dayanışmayla aşılacağını hatırlatarak, tüm engelli vatandaşlarımıza ve onların fedakâr ailelerine sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
-Tohum toprağın bağrına, engelli birey de topluma emanettir.
-Sevgi, dayanışma ve empati ile engelsiz bir yaşamı hep birlikte inşa edeceğiz.
-Birbirimizi anladığımız her an, bir engeli daha yıkar ve yaşamı herkes için huzurlu kılarız. Bugün farkındalık günü, kutlama değil engellilerin yaşadığı sorunları farkında olmanız gerekiyor.
-Engeller engelliler için engel değil, engelliler için en büyük engel biziz."
-Yaşama sevinci ile hayata tutunan bütün engelli kardeşlerimizin sadece bir gün değil her gün yanındayız."
-"Adımlarınızın biçiminin ne önemi var mühim olan yürüyüşümüzle sevgi ve dostluk köprüsünü geçmektir."
-En büyük engel sevgisizliktir. Sevgiyle engelleri ortadan kaldıralım
-Yalnızca bugün değil, her gün hatırlamak gerek! Engel olma destek ol.
-Engelli olmak sorun değil, engelliye engel olmak sorundur.
- Engellilere verilen sevgi onlara yaşama sevinci verir.