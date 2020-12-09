KYK burs ödemeleri 2020: KYK bursları ne zaman yatacak? KYK ilk ödeme ne zaman, bu ay yatacak mı?

KYK bursları ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı öğrenciler tarafından merak ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından burs ve kredi sonuçları son dakika olarak açıklandı. Lisans ve önlisans öğrencileri burs ücretlerinin ne zaman hesaplara yatacağı sorgulanıyor. Ayrıca KYK ödeme tutarıda merak edilen başka husus oluyor. İşte, KYK bursları ne zaman yatacak? KYK ilk ödeme ne zaman, bu ay yatacak mı?