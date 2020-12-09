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09 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri KYK burs ödemeleri 2020: KYK bursları ne zaman yatacak? KYK ilk ödeme ne zaman, bu ay yatacak mı? KYK burs ödemeleri 2020: KYK bursları ne zaman yatacak? KYK ilk ödeme ne zaman, bu ay yatacak mı?
KYK bursları ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı öğrenciler tarafından merak ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından burs ve kredi sonuçları son dakika olarak açıklandı. Lisans ve önlisans öğrencileri burs ücretlerinin ne zaman hesaplara yatacağı sorgulanıyor. Ayrıca KYK ödeme tutarıda merak edilen başka husus oluyor. İşte, KYK bursları ne zaman yatacak? KYK ilk ödeme ne zaman, bu ay yatacak mı?
Giriş Tarihi: 09.12.2020 20:15 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020 20:22
KYK bursları ne zaman yatacak? KYK ilk ödeme ne zaman, bu ay yatacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Devlet tarafından sağlanan burs ve kredi ödemeleri için sonuçlar geçtiğimiz günlerde açıklandı. Özellikle şehir dışında okuyan öğrenciler burs ve kredi ödemelerinin ne zaman hesaplara geçeceğini merak ediyor. Burs/kredi sonuçları Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden (sonuc.gsb.gov.tr) öğrenebiliyor. İşte, KYK bursları ne zaman yatacak? KYK ilk ödeme ne zaman, bu ay yatacak mı?
GALERİ DEVAM EDİYOR KYK BURS ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK VE NE KADAR? 2020 2021 KYK BURS KREDİLERİ İLK ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?
KYK burs ücretleri yatacağı tarih ile ilgili açıklama geldi. KYK burs ücret ödemeleri kimlik numarasına göre yapılıyor.
ÖDEMELER KİMLİK NUMARASINA GÖRE YAPILACAK
TC kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Aralık, "2" olanlar 7 Aralık, "4" olanlar 8 Aralık, "6" olanlar 9 Aralık, "8" olanlar ise 10 Aralık'ta ödemelerini alabilecek.
KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?
Burs/kredi miktarları
2020 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 550 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1100 lira, doktora öğrencileri için ise 1650 lira. 2021 yılı için geçerli olacak olan tutarlar ise Ocak ayında belirlenecek.
Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, 12 kamu kurum ve kuruluşu aracılığıyla teyit ediliyor. Yapılan değerlendirme sonucunda durumu mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsisinde bulunuluyor.