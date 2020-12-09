4 gün sokağa çıkma yasağı ne zaman? 4 gün sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illeri kapsıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapacağı açıklamalar merak ediliyor. Açıklamanın öncesinde vatandaşlar 4 günlük sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı merak ediliyor. Bilindiği üzere hafta içi ve sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. ahaber.com.tr olarak merak edilen detayları haberimizde derledik. İşte, 4 gün sokağa çıkma yasağı ne zaman? 4 gün sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illeri kapsıyor?