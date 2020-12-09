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09 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Bilim Kurulu son dakika: 4 gün sokağa çıkma yasağı ne zaman? 4 gün sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illeri kapsıyor? Bilim Kurulu son dakika: 4 gün sokağa çıkma yasağı ne zaman? 4 gün sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illeri kapsıyor?
4 gün sokağa çıkma yasağı ne zaman? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması için son dakika yeni gelişmeler yaşanıyor. Yılbaşına kısa süre kala 4 günlük sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı merak ediliyor. Bilim Kurulu toplantısından çıkacak kararlar için gelecek açıklama bekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından canlı yayında açıklamalarda bulunacak. İşte, 4 gün sokağa çıkma yasağı ne zaman? 4 gün sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illeri kapsıyor?
Giriş Tarihi: 09.12.2020 18:57 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020 19:14
4 gün sokağa çıkma yasağı ne zaman? 4 gün sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illeri kapsıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapacağı açıklamalar merak ediliyor. Açıklamanın öncesinde vatandaşlar 4 günlük sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı merak ediliyor. Bilindiği üzere hafta içi ve sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. ahaber.com.tr olarak merak edilen detayları haberimizde derledik. İşte, 4 gün sokağa çıkma yasağı ne zaman? 4 gün sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illeri kapsıyor?
GALERİ DEVAM EDİYOR YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Saat 17.00'de başlayacak Corona virüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 19.00 sıralarında basın toplantısı düzenleyecek.
Alınan önlem ve kısıtlamaların salgının seyrindeki etkisi, kısıtlamaların ne kadar süreceği ve yılbaşında dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması olup olmayacağına ilişkin açıklama yapılması bekleniyor.
"4 KISITLAMAYLA ÖNÜ ALINMAYA ÇALIŞILABİLİR"
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan, 31 Aralık perşembe gününe denk gelen yılbaşı için sokağa çıkma kısıtlamasının alınabileceğini belirtti.
Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan İlhan şunları söyledi:
"Belki 31 Aralık'tan başlayıp 4 günlük bir kısıtlama söz konusu olabilir. Böylece yılbaşı vesilesi ile toplumda insanların hareketliliği de azalmış olur, dışarıda bir araya gelme engellenmiş olur, ev içinde bir araya gelme engellenmiş olur. Biliyorsunuz Ramazan Bayramı'nda da aynı kısıtlamayı yapmıştık. Şimdi 4 gün daha bir kısıtlama ile enfeksiyonun önü alınmaya çalışılabilir" dedi.
YILBAŞI HANGİ GÜN?
1 Ocak 2021 Cuma gününe denk gelmektedir. Perşembe gününden başlamak üzere Cuma, Cumartesi Pazar günü de sayıldığında kısıtlama kararı alınması halinde yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı uygulanmış olacak.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇTA BAŞLIYOR VE KAÇTA BİTİYOR?
İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" konulu genelge kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını belirtti. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yeni kararların alındığı anımsatıldı.