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06 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri KPSS tercihleri için kritik tarih! KPSS lisans tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak? KPSS tercihleri başladı mı? KPSS tercihleri için kritik tarih! KPSS lisans tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak? KPSS tercihleri başladı mı?
Kamu Personeli Seçme Sınavına giren adayların beklediği KPSS 2020/2 tercih klavuzunun yayınlanmasına kısa bir süre kaldı. Lisans branş bazında sıralamaların açıklanmasının ardından adaylar terich sürecini merak etmeye başladı. Binlerce adayın gözü KPSS 2020/2 tercih kılavuzuna çevrildi. KPSS lisans tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Sorusunun yanıtları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, KPSS tercihleri başladı mı?
Giriş Tarihi: 06.11.2020 21:16 Güncelleme Tarihi: 06.11.2020 21:28
KPSS lisans tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak? KPSS tercihleri başladı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM, memur olmak isteyen lisans mezunu adaylar için KPSS 2020/2 tercih kılavuzunu kısa bir süre sonra erişime açacak. Adaylar Kasım ayının gelmesiyle birlikte tercihlerin başlayacağı tarihi sorgulamaya başladı. İşte, KPSS lisans tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak? KPSS tercihleri başladı mı?
GALERİ DEVAM EDİYOR KPSS 2020 TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAR?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2020/2 tercih kılavuzu için henüz tarih vermedi. 2019 yılında KPSS tercihleri 3-12 Aralık tarihlerinde alınmıştı. ÖSYM'nin 2020 yılı tercih kılavuzunu da 5 Aralık 2020 tarihine kadar yayımlaması bekleniyor.
KPSS 2020 TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?
2020 KPSS tercih kılavuzunun, KPSS Ön Lisans sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber yayımlanacağı iddia ediliyor.
KPSS Tercih Rehberi'nde 'Kuruma ait sistemlerde gerçekleştirilen planlı bakım çalışmasından dolayı bu hizmet geçici olarak kullanıma kapatıldı.' ifadesi paylaşıldı.
KPSS ADAY CEVAPLARI VE CEVAP KÂĞITLARI AÇIKLANDI
ÖSYM, 2020-KPSS Lisans (Genel Kültür, Genel Yetenek, Alan Bilgisi, Eğitim Bilimleri ve ÖABT) sınavlarına girenlerin cevap kâğıtlarını ve sınava girenlerin verdiği yanıtları paylaştı.