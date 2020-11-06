KPSS lisans tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak? KPSS tercihleri başladı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM, memur olmak isteyen lisans mezunu adaylar için KPSS 2020/2 tercih kılavuzunu kısa bir süre sonra erişime açacak. Adaylar Kasım ayının gelmesiyle birlikte tercihlerin başlayacağı tarihi sorgulamaya başladı. İşte, KPSS lisans tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak? KPSS tercihleri başladı mı?