22 Eylül 2021, Çarşamba
Aylık 100, 400, 600 TL burs! VGM burs başvuruları ne zaman? 2021-2022 ilkokul, ortaokul, lise, üniversite...
VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2021-2022 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte gözler VGM burs başvurularına çevrildi. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik verilen burs imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler, konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. VGM tarafından yayımlanan duyuru ile detaylar belli oldu. Peki, VGM burs başvuruları ne zaman? 2021-2022 ilkokul, ortaokul, lise, üniversite burs başvuru ücreti ne kadar? İşte merak edilen soruların yanıtı...
Giriş Tarihi: 22.09.2021 17:21 Güncelleme Tarihi: 22.09.2021 17:21
- 1
- 14
- 2
- 14
- 3
- 14
- 4
- 14
- 5
- 14