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Haberler Galeri Aylık 100, 400, 600 TL burs! VGM burs başvuruları ne zaman? 2021-2022 ilkokul, ortaokul, lise, üniversite...

Aylık 100, 400, 600 TL burs! VGM burs başvuruları ne zaman? 2021-2022 ilkokul, ortaokul, lise, üniversite...

VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2021-2022 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte gözler VGM burs başvurularına çevrildi. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik verilen burs imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler, konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. VGM tarafından yayımlanan duyuru ile detaylar belli oldu. Peki, VGM burs başvuruları ne zaman? 2021-2022 ilkokul, ortaokul, lise, üniversite burs başvuru ücreti ne kadar? İşte merak edilen soruların yanıtı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.09.2021 17:21 Güncelleme Tarihi: 22.09.2021 17:21
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Aylık 100, 400, 600 TL burs! VGM burs başvuruları ne zaman? 2021-2022 ilkokul, ortaokul, lise, üniversite...

VGM burs başvuruları, son günlerde yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından her eğitim öğretim dönemi boyunca öğrencilerin maddi açıdan desteklenmeleri için karşılıksız burs veriliyor. Ortaöğrenim ve yükseköğrenim eğitimi gören öğrenciler ve aileleri burs başvuru takvimini araştırmaya başladı. Peki, VGM burs başvuruları ne zaman? 2021-2022 ilkokul, ortaokul, lise, üniversite burs başvuru ücreti ne kadar? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aylık 100, 400, 600 TL burs! VGM burs başvuruları ne zaman? 2021-2022 ilkokul, ortaokul, lise, üniversite...

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Ortaöğretim burs başvuruları: 15 - 30 Ekim 2021

Yükseköğrenim burs başvuruları: 01 - 15 Kasım 2021

Yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu: 01 - 15 Kasım 2021

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Aylık 100, 400, 600 TL burs! VGM burs başvuruları ne zaman? 2021-2022 ilkokul, ortaokul, lise, üniversite...

2021-2022 VGM BURSU NE KADAR?

2021-2022 eğitim yılından itibaren burs miktarları şu şekilde:

Ortaöğrenim bursu aylık: 100,00 TL,
Yükseköğrenim bursu aylık: 400,00 TL,
Yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu aylık: 600,00 TL

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Aylık 100, 400, 600 TL burs! VGM burs başvuruları ne zaman? 2021-2022 ilkokul, ortaokul, lise, üniversite...

BURSLAR NE ZAMAN, NASIL ÖDENİYOR?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Öğrenciler ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir banka dekontunu iletmelidirler. Öğrenci adına Vakıf Katılım Bankası'ndan hesap açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıf Katılım Bankası Şubesi yoksa Ziraat Bankası Şube'sinden hesap açtırılabilir.

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Aylık 100, 400, 600 TL burs! VGM burs başvuruları ne zaman? 2021-2022 ilkokul, ortaokul, lise, üniversite...

Vakıf Katılım Bankası'ndan hesap açtıran öğrenciler kamu ortak ATM'lerinden burslarını alabilirler. Vakıf Katılım Bankası tarafından; kart, kart basımı, kart aidatı, ilk veriliş, yenileme, değiştirme, iptal etme ve benzeri hallerde herhangi bir ücret alınmaz; havale, EFT, ATM/BTM cihazları, internet şubesi, çağrı merkezi aracılığı ile havale, bakiye sorma, hesap hareketleri döküm işlemleri otomatik ödeme talimatı, para yatırma, vergi ödemelerinden ücret ve komisyon alınmaz, hesap işletim ücreti veya başka bir ad altında masraf ve ücret talep edilmez, herhangi bir kesinti yapılmaz ve hesap özeti ücreti alınmaz.