19 Kasım 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri KYK burs başvuru süresi uzatılır mı? 2022-2023 KYK burs ve kredi başvurusu uzatılacak mı? GSB SON DUYURULAR

KYK burs başvuru süresi uzatılır mı? 2022-2023 KYK burs ve kredi başvurusu uzatılacak mı? GSB SON DUYURULAR

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün 2022-2023 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi başvuruları sona erdi. 15 Kasım'da başlayan burs ve kredi başvuruları 17 Kasım'da tamamlandı. Bu süre içerisinde başvuru yapamayan öğrenciler, başvuru süresinin uzatılıp uzatılmayacağını araştırıyor. Peki, KYK burs başvuru süresi uzatılır mı? 2022-2023 KYK burs ve kredi başvurusu uzatılacak mı? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.11.2022 16:24 Güncelleme Tarihi: 19.11.2022 16:24
  • 1
  • 14
KYK burs başvuru süresi uzatılır mı? 2022-2023 KYK burs ve kredi başvurusu uzatılacak mı? GSB SON DUYURULAR

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2022-2023 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi başvuruları 15-17 Kasım tarihlerinde alındı. İlk defa üniversiteye kayıt olan ve hala üniversite eğitimine devam eden ara sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen burs ve kredi başvurusunda süreç sona erdi. Başvuru yapamayan öğrenciler ise başvuruların uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyor. Peki, KYK burs başvuru süresi uzatılır mı? 2022-2023 KYK burs ve kredi başvurusu uzatılacak mı? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
KYK burs başvuru süresi uzatılır mı? 2022-2023 KYK burs ve kredi başvurusu uzatılacak mı? GSB SON DUYURULAR

KYK BURS BAŞVURU SÜRESİ UZATILIR MI?

2022-2023 KYK burs ve kredi başvuruları 17 Kasım Perşembe günü saat 23.59'da sona erdi. GSB tarafından başvuru süresinin uzatılıp uzatılmayacağı yönünde herhangi bir açıklama yapılmadı.

  • 3
  • 14
KYK burs başvuru süresi uzatılır mı? 2022-2023 KYK burs ve kredi başvurusu uzatılacak mı? GSB SON DUYURULAR

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek. Burs ve kredi sonuçları kasım ayının son haftası açıklanması bekleniyor.

  • 4
  • 14
KYK burs başvuru süresi uzatılır mı? 2022-2023 KYK burs ve kredi başvurusu uzatılacak mı? GSB SON DUYURULAR

KYK BURS VE KREDİ NE ZAMAN YATAR?

KYK kredi ve burs ödemeleri, TC kimlik numarasının son rakamına göre yapılıyor. Ödeme günleri ise şöyle:

Son rakamı 0 olan kişiler: Ayın 6. günü
Son rakamı 2 olan kişiler: Ayın 7. günü
Son rakamı 4 olan kişiler: Ayın 8. günü
Son rakamı 6 olan kişiler: Ayın 9. günü
Son rakamı 8 olan kişiler: Ayın 10. günü

  • 5
  • 14
KYK burs başvuru süresi uzatılır mı? 2022-2023 KYK burs ve kredi başvurusu uzatılacak mı? GSB SON DUYURULAR

KYK BURS VE KREDİ MİKTARI NE KADAR?

Lisans: 850 TL

Yüksek lisans: 1700 TL

Doktora: 2.550 TL

Burs ödemeleri, bir eğitim senesinde 12 defa yapılıyor.