KYK burs başvuru süresi uzatılır mı? 2022-2023 KYK burs ve kredi başvurusu uzatılacak mı? GSB SON DUYURULAR

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2022-2023 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi başvuruları 15-17 Kasım tarihlerinde alındı. İlk defa üniversiteye kayıt olan ve hala üniversite eğitimine devam eden ara sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen burs ve kredi başvurusunda süreç sona erdi. Başvuru yapamayan öğrenciler ise başvuruların uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyor. Peki, KYK burs başvuru süresi uzatılır mı? 2022-2023 KYK burs ve kredi başvurusu uzatılacak mı? İşte cevaplar...