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KYK burs başvuru süresi uzatılır mı? 2022-2023 KYK burs ve kredi başvurusu uzatılacak mı? GSB SON DUYURULAR
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün 2022-2023 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi başvuruları sona erdi. 15 Kasım'da başlayan burs ve kredi başvuruları 17 Kasım'da tamamlandı. Bu süre içerisinde başvuru yapamayan öğrenciler, başvuru süresinin uzatılıp uzatılmayacağını araştırıyor. Peki, KYK burs başvuru süresi uzatılır mı? 2022-2023 KYK burs ve kredi başvurusu uzatılacak mı? İşte haberin detayları...