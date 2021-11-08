KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 KYK burs ve kredi sonuç tarihi belli oldu mu?
KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuruları bugün sona eriyor. KYK bursundan faydalanmak isteyen öğrencilerin bugün içerisinde başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Başvuru yapan öğrenciler ise heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Peki, KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 KYK burs ve kredi sonuç tarihi belli oldu mu? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 08.11.2021
11:28 Güncelleme Tarihi: 08.11.2021
11:28
KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite eğitimine başlayan öğrenciler yurt sonuçların açıklanmasının ardından burs başvurularını bekliyordu. 5 Kasım'da başlayan KYK burs ve kredi başvuruları bugün sona eriyor. Şimdi ise gözler burs ve kredi başvuru sonuçlarına çevrildi. Peki, KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 KYK burs ve kredi sonuç tarihi belli oldu mu? İşte cevaplar...
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KYK BURS BAŞVURUSU SAAT KAÇTA BİTECEK?
5 Kasım'da başlayan başvurular 8 Kasım'da yani bugün saat 23.59'da sona erecek. Öğrenciler, e-Devlet sistemi üzeriden başvuru yapabilecek. Başvuran öğrencilerin e-Devlet'teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor.
TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?
Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden burs/kredi onay işlemi ekranında yer alan "taahhütname onayı" işlemini yapmaları gerekmektedir. Taahhütname onayı yapmayan öğrenciye ödeme yapılmamaktadır.
KREDİNİN BURSA DÖNÜŞMESİ İÇİN NE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR?
Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; (öncelikli burs verilecek öğrenciler) kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile veya bizzat Genel Müdürlük adresine müracaat etmesi gerekmektedir.
İlk defa burs/kredi alacak öğrencilerin taahhütnamelerini nasıl ve ne zaman düzenlemeleri gerekmektedir?
Burs veya kredi tahsis edilen 18 yaş ve üzerinde olan öğrenciler taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığın linkine ulaşarak e-Devlet şifreleri ile; 18 yaşından küçük öğrenciler, taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığın linkine ulaşarak anne veya babanın e-Devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-Devlet şifreleri ile; 15 yaşından küçük ya da anne ve babası olmayan öğrenciler ise anne veya babaları şayet her ikisi de yoksa kanunu vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden herhangi birine belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabilirler.